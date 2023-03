“No alibi della gravidanza per le borseggiatrici”. Ostellari indica la strada

L’emergenza sicurezza a Milano è ormai una costante e negli ultimi mesi è cresciuto esponenzialmente il problema borseggiatrici. Tra la metropolitana e la stazione Centrale, sempre più donne entrano in azione per scippare portafogli e preziosi a malcapitati turisti o residenti. Dalle bande rom ai gruppi sudamericani, passando per nordafricani e bulgari: sono quasi sempre le donne incinte – incompatibili con la prigione – a rubare, mentre gli uomini organizzano i colpi. In Italia – Paese definito “il paradiso per gli zingari” dai malviventi – il codice penale prevede il “differimento pena” obbligatorio quando la condannata è in stato interessante o deve occuparsi di un bambino molto piccolo, cioè fino all’anno di età. In caso di arresto in flagranza, tutto dipende dal rischio di recidiva. Ma il governo ha intenzione di cambiare rotta.

“No all’alibi della gravidanza per le borseggiatrici”

“La vita nascente va sempre tutelata, ma non può rappresentare un alibi. La cronaca recente dimostra che numerose borseggiatrici sfruttano il loro stato di gravidanza per sottrarsi all'esecuzione penale. Tutto questo è inaccettabile” , la posizione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. L’esponente della Lega ha messo sul tavolo una modifica dell’articolo 146 del codice penale, che consenta al magistrato “qualora debba essere eseguita una sentenza nei confronti di una donna incinta, di intervenire per interrompere un'eventuale catena di reati, assegnando la condannata ad una casa famiglia protetta ovvero ad un istituto di custodia attenuata per detenute madri”.

Un intervento concreto per provare a mettere la parola fine al fenomeno delle borseggiatrici incinte. Anziché mettere alla gogna chi denuncia furti e malefatte come fa qualcuno nel Partito Democratico, il governo ha intenzione di rovinare le feste alle bande criminali stranieri che imperversano nelle grandi città, Milano in testa. Negli ultimi mesi del 2022, la squadra mobile è arrivata a effettuare un arresto al giorno. Nel 2021, invece, sono stati annotati oltre 21 mila furti con destrezza.