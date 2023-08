“No passi indietro”. Guerini attacca la svolta pacifista di Schlein

La trasferta svizzera di Elly Schlein porta con sé una banalità da una parte e una grossa novità politica dall’altra. Il discorso nella sua terra natale viaggia su due binari. La prima parte, come da copione, è una colata di fango contro gli italiani e il “ rigurgito fascista” . La seconda, molto più rilevante politicamente, è una svolta importante in casa dem. La nuova segretaria del Pd, da sempre vicina agli ambienti pacifisti e terzomondisti, rispolvera la cultura antimilitarista e addirittura anti-Nato della sinistra italiana. I malumori interni al Nazareno tornano a farsi sentire. Il commento di Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa e fiero atlantista, è tranchant: “Avanti sulla strada concordata con la Nato. Nessun passo indietro”.

La svolta pacifista dem

I passi indietro, difficile negarlo, ci sono già stati. A domanda secca per Elly Schlein, la segretaria dem sgombra il campo da ogni equivoco: l’aumento delle spese militari, concordato in sede ufficiale con la Nato, è un errore grossolano. La svolta pacifista dem è davanti ai nostri occhi. La citazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il meno convinto atlantista tra i principali protagonisti europei, è solo una diretta conseguenza. “Si – spiega Schlein – sono d’accordo con lui sulla richiesta di rinviare di cinque anni l’obiettivo di destinare ogni anno il 2 per cento del Pil alla spesa militare come richiesto dalla Nato” .

Quello che si dimentica di dire la giovane segretaria dem è che il cancelliere tedesco, a meno di grosse novità in programma, non ha mai parlato di un rinvio di 5 anni. Un mezzo errore che nasconde una verità intera in politica estera: lo scivolamento netto del nuovo Partito democratico targato Schlein sulle posizioni massimaliste grilline. “Di pacifismo si è parlato troppo poco? Si – risponde bruscamente la Schlein – ed è stato un errore. Anche io vengo dalla Rete per la pace e il disarmo, che peraltro segnala come l’Italia investa molti miliardi nella spesa militare”.

Guerini attacca la Schlein

Un cambio di passo che non convince l’ala riformista, o quello che ne rimane, del partito. L’ex ministro draghiano, Lorenzo Guerini, no accetta “passi indietro” sul fronte dell’atlantismo. “In un contesto internazionale meno sicuro – spiega l’ex titolare della Difesa – è giusto continuare sulla strada concordata, senza passi indietro ”. L’obiettivo del 2% del Pil per la Difesa entro il 2028, questa la logica di Guerini, non verrà modificato.