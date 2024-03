"No al Ponte". Schlein fa propaganda anti-Salvini a Messina

A pochi mesi dall'avvio ufficiale dei lavori, Elly Schlein approda a Messina, a Torre Faro, per testimoniare il suo netto "no" alla costruzione del ponte sullo Stretto. Insieme alla segretaria nazionale del Partito Democratico è presente anche il il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, da sempre in aperto contrasto all'opera che unirebbe la Sicilia al continente. La leader dei dem intende esprimere tutta la " contrarietà del Pd al progetto del Ponte sullo Stretto " (anche se questo non è storicamente vero) premettendo di non essere arrivata nel comune siciliano " per fare campagna elettorale ". Una frase che però stona non poco rispetto alle parole che pronuncerà immediatamente dopo contro il governo, in particolare nella figura di Matteo Salvini.

Schlein: "Perché tutta questa fretta sul Ponte"

Schlein parla di un " progetto sbagliato " che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sta portando avanti " incurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico dannoso e sbagliato ". La deputata batte il tasto sul presunto ritardo dell'esecutivo nazionale " sull'attuazione degli investimenti previsti per le infrastrutture " e aggiunge: " Mi sembra che si occupino più di fare campagna elettorale che non di portare risultati concreti ai cittadini ". Mentre lei è seriamente convinta che in questa terra, come in Calabria, serva innanzitutto " un grande investimento per migliorare la mobilità, adesso. Non tra 15 o 20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo ", commenta incontrando i giornalisti a Torre Faro.

La segretaria del Pd ricorda che qualche giorno fa in Parlamento è emerso " con nettezza che persino la relazione che ha visto il contribuito di un comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte, non è stata fatta un'adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici ". Anche se, allo stesso tempo, dimentica di aggiungere che gli ingegneri e i geologi nominati dal ministero dei Trasporti hanno approvato l'opera all'unanimità. " Ci domandiamo: perché tutta questa fretta? ", ribadisce Schlein. " È una fretta che sembra elettorale che però non ha a cuore il vero destino di questa comunità e di questo territorio ", è l'opinione dell'ex europarlamentare. L'accusa riguarda anche i governatori di Sicilia e Calabria - rispettivamente Renato Schifani e Roberto Occhiuto - i quali anteporrebbero " l'interesse di parte a quello generale delle collettività che rappresentano. Lo dobbiamo dire con chiarezza, prima viene l'interesse della propria comunità ".

Bonelli: "È una cambiale in bianco"

A farle eco ci pensa Bonelli, che recita il ruolo del "benaltrista": " Salvini dovrebbe spiegare anche che senso abbia investire risorse nel progetto del Ponte sacrificando progetti vitali per la collettività, come la sanità, la scuola, il trasporto pubblico, a favore di questa grande opera di dubbia utilità e fattibilità ". E, a tal proposito, sottolinea la sfida del " cambiamento climatico ", la necessità di un " trasporto sostenibile " e l'esigenza di " investire in modo equo sul territorio, garantendo il diritto alla mobilità a tutte e tutti ". Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra parla espressamente di una " cambiale in bianco sulle spalle delle future generazioni " e ritiene essenziale basare il dibattito " su dati concreti, valutazioni tecniche approfondite, al momento mancanti, e su un'analisi costi-benefici che consideri tutti gli aspetti: economici, sociali, ambientali e di sicurezza, soprattutto in un'area ad alta pericolosità sismica ". Ignorare questi aspetti o relegarli a un piano secondario, secondo lui, " significa non agire nell'interesse dell'Italia e dei suoi cittadini ".

Le dichiarazioni favorevoli del leader di sinistra

Eppure la sinistra (soprattutto nelle intenzioni del Partito Democratico) fino a pochi anni fa non era per niente ideologicamente contraria al Ponte sullo Stretto. Romano Prodi, quando era alla guida dell'Iri, si diceva certo che i lavori sarebbero cominciati al più presto anche " ricorrendo all'intervento privato e possibilmente di imprese meridionali ". Massimo D'Alema, nel febbraio 1996, affermava che il Ponte non avrebbe pesato sulle casse dello Stato " in quanto capace di autofinanziarsi e sarebbe un volano per lo sviluppo del Meridione ".