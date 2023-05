"Con noi al governo...". Il delirio dei 5s sulla prof accoltellata contro Valditara

Un 16enne accoltella la professoressa a scuola, minacciando i propri coetanei con una pistola giocattolo. Dalle istituzioni tutti esprimono preoccupazione ed evidenziano il tema dell'assistenza psicologica ai più giovani. Di fronte a tali episodi, infatti, serve una risposta ferma. Corale. Poi arrivano i Cinque Stelle e che fanno? Attaccano il ministro Giuseppe Valditara, ovviamente. Tra le possibili reazioni al folle gesto compiuto stamani ad Abbiategrasso, i pentastellati hanno scelto la più discutibile. Ovvero, quella di strumentalizzare l'accaduto per polemizzare contro il governo Meloni.

La polemica dei 5s su Valditara

Il fatto è che i grillini nemmeno l'hanno presa alla larga. Macché. In una loro comunicazione, sono andati direttamente contro il ministro dell'istruzione e del merito. "Se Valditara avesse voluto sostenere l'introduzione dello psicologo nelle scuole avrebbe potuto e dovuto agire diversamente nei mesi scorsi", hanno tuonato, riferendosi al fatto che l'esponente di governo - dopo l'aggressione alla prof - avesse rilanciato la necessità di "riflettere attentamente sullo psicologo a scuola in un momento particolarmente difficile". Invece di sottoscrivere quell'esortazione, i 5s hanno colto l'occasione per riattizzare la solita schermaglia tra partiti.

"Con il M5S al governo sono state investite risorse specifiche consentendo l'attivazione presso le scuole di specifici servizi di supporto psicologico. Il M5s ha anche voluto fortemente il bonus psicologico, come misura generale. Purtroppo ad oggi, con il governo di cui fa parte Valditara, non risulta che la specifica norma per il servizio psicologico nelle scuole sia stata rifinanziata, avendo scaricato sulle scuole la possibilità, in caso di sussistenza di risorse, di attivarlo", hanno affermato gli esponenti del Movimento in commissione Istruzione alla Camera. Peraltro, al netto di quei toni oltremodo indignati e di quelle recriminazioni, i grillini hanno pure preso un granchio.

Servizio psicologico a scuola: smentiti i grillini

Come ricordato da Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, "nel luglio 2021 il Consiglio Regionale della Lombardia, primo Italia, ha approvato il progetto di legge, del quale ero relatrice, che istituisce il servizio psico-pedagogico nelle scuole lombarde con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro". Un servizio rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente, definito dall'esponente leghista una "azione ancora più necessaria alla luce degli effetti scaturiti dall'emergenza pandemica e dai troppi episodi di aggressione". Buttarla sullo scontro politico in senso stretto, come hanno fatto dal Movimento, era quindi l'opzione più scivolosa ed evitabile. Lo stesso Valditara aveva nelle scorse ore sottolineato l'aumento del disagio giovanile a seguito dell'emergenza Covid.

Reazione dei Cinque Stelle? Tirare acqua al loro mulino. "Ci auguriamo che a questo punto Valditara dia seguito a quanto detto oggi ponendo rimedio a questi passi indietro e chiedendo alla maggioranza di sostenere le proposte di legge sul tema in Parlamento, come quelle depositate dal M5s alla Camera e al Senato".