"Noi parte lesa". Valditara deposita un esposto in Procura contro la compravendita di titoli fasulli

L’inchiesta di Fanpage “La Cattiva Scuola” ha fatto emergere un sistema illegale di acquisto e vendita dei titoli per l’insegnamento e un mercato illecito dei titoli utili a scalare le graduatorie per le supplenze (GPS), immediato l’intervento del ministero dell’Istruzione. Il titolare Giuseppe Valditara ha depositato un esposto alla Procura di Napoli e ha dichiarato il suo dicastero “parte lesa”.

L’esposto presentato da Valditara ricorda che l’inchiesta documenta "lo svolgimento ‘anomalo' di una prova d'esame finalizzata all'ottenimento di certificazioni in lingue straniere", che permettono un avanzamento nelle graduatorie per le supplenze. L'esame in questione è "un falso ed il titolo verrebbe conseguito dietro pagamento di una somma di denaro", si legge: "Dal servizio emerge un sistema organizzato che coinvolge ‘procacciatori di titoli' e società di certificazione".

Valditara ha dunque chiesto l’avvio delle investigazioni necessarie al fine di verificare l’eventuale ricorrere di fattispecie di reato e accertare eventuali responsabilità individuali. "Con il presente atto si manifesta la volontà di sporgere querela, in ordine agli eventuali reati che saranno individuati, e che non siano procedibili d'ufficio, chiedendo la punizione dei responsabili" prosegue il ministro, evidenziando in conclusione di essere pronto a valutare la possibilità di costituirsi parte civile per l’eventuale fase processuale.

Lo scorso venerdì il ministero dell’Istruzione aveva posto l’accento sulle contromisure già disposte contro i fenomeni illeciti, a partire dal piano di vigilanza straordinario e passando per il protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza. Per la lotta ai “diplomifici” è stato inoltre varato un pacchetto di norme inserite in uno specifico ddl attualmente in discussione in Parlamento. Relativamente alle certificazioni linguistiche e a quelle relative alla metodologia Clil, con il decreto dipartimentale n. 2813 del 21 novembre del 2024 il ministero ha ridotto da 41 a 8 l’elenco degli enti autorizzati al rilascio delle certificazioni, respingendo 48 domande sulle 56 presentate.

Infine, sempre per quanto concerne le certificazioni sulla metodologia Clil, a partire dall’anno scolastico 2024-2025 vengono considerate utili per acquisire punteggio nell'aggiornamento delle GPS solo le certificazioni e i perfezionamenti rilasciati dalle università.