"Non accettiamo lezioni". Piantedosi zittisce la sinistra

Continua il braccio di ferro tra le Ong e il governo italiano per lo sbarco dei migranti. Delle quattro navi che erano operative nelle settimane scorse, una ha avuto l'assegnazione del porto di Reggio Calabria, un'altra si sta dirigendo in Francia, a Marsiglia, mentre le altre due continuano a rimanere a Catania con i migranti a bordo nonostante l'intimazione del governo di lasciare le acque territoriali, continuano a rimanere nel porto con prepotenza, forzando la mano per ottenere lo sbarco immediato. Il ministro Matteo Piantedosi ha deciso di tenere il punto per linea di principio, anche per sollevare il caso in Europa e trovare una soluzione condivisa tra tutti gli Stati.

" Ci sono ricorsi in atto, si deciderà nelle sedi competenti ", ha detto Matteo Piantedosi a margine della presentazione del calendario della polizia, rispondendo a chi gli chiedeva una replica a chi ha definito illegale la selezione dei migranti arrivati sulle navi ong a Catania. L'Ocean Viking, che non ha attraccato a Catania, è stata al centro di una discussione tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito all'Ansa da una fonte del ministero dell'Interno francese vicina al dossier migranti, l'Italia è " rimasta ferma sulle sue posizioni " e così è stato anche " oggi pomeriggio in un ultimo contatto telefonico fra i ministri Matteo Piantedosi e Gérald Darmanin ".