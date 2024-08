"Non disperdiamo questo patrimonio". Salvini incontra Toti in vista delle Regionali

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta dagli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti (e poi revocati cinque giorni fa) Giovanni Toti ha raggiunto Roma per una serie di appuntamenti politici. L'ex presidente della Regione Liguria è arrivato questa mattina nella Capitale per incontrare alcuni leader del centrodestra in vista delle elezioni regionali anticipati del 27 e 28 ottobre. Dopo le dimissioni da governatore e la libertà personale riacquisita negli scorsi giorni, Toti ha visto prima il leader del suo partito Noi Moderati, Maurizio Lupi, a Montecitorio, e poi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - nonché segretario della Lega - Matteo Salvini nella sede del ministero di Porta Pia. Presente all’incontro anche il viceministro Edoardo Rixi.

A quanto si apprende da una nota ufficiale del Carroccio, il faccia a faccia a Roma tra Salvini e Toti " è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulla regione Liguria: non solo dal punto di vista delle infrastrutture e dello sviluppo economico, ma anche considerando le elezioni che il centrodestra è determinato a vincere ". Il comunicato prosegue dicendo che il territorio in questione " ha registrato nell'ultimo triennio una crescita record, oltre la media nazionale in diversi settori chiave: seconda regione d'Italia per crescita del reddito pro capite, quarta per crescita del Pil, tra le prime cinque per crescita dell'occupazione ". Negli ultimi anni poi, hanno convenuto Salvini e Toti, " la Liguria ha fatto passi da gigante anche in termini di investimenti e nuove opere: un patrimonio che non può essere disperso ".

A margine dei vari incontri Toti ha dichiarato ai cronisti fuori dalla Camera dei Deputati: " È bello incontrare tanti amici, alcuni dei quali mi sono stati particolarmente vicini. Oltre evidentemente al gruppo di Noi Moderati che sono amici fraterni, anche la Lega di Salvini, gli stessi Fratelli d'Italia. Poi nel pomeriggio, a differenza di quello che qualcuno dice, incontrerò anche Forza Italia, a cui voglio bene. Più saluti e ringraziamenti che altro, poi inizierà qualche ragionamento anche sulla campagna delle regionali ". L'ex governatore ha voluto ringraziare di persona il ministro Salvini " per quello che ha fatto e che ha detto per me e la mia famiglia in questi mesi e ho voluto dimostrargli tutto il mio affetto e la mia stima ".

I due hanno parlato anche del futuro della Liguria " ma naturalmente la scelta del candidato si farà in un momento successivo, l'unica cosa che posso dire è che il centrodestra vuole andare unito e non abbiamo intenzione di indietreggiare di un centimetro rispetto al lavoro fatto ".

A chi gli chiede sesia il nome giusto come candidati unitario del centrodestra, Toti glissa; anche se rimane un nodo tutt'altro che semplice da sciogliere. Oltre al viceministro dei Trasporti ci sono in lizza infatti anche quello della deputata di Italia al Centro Ilaria Cavo e del il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi.