"Non era soccorribile". Così Tajani smonta le fake news della sinistra

Dare la colpa al governo per la strage dei migranti a Crotone è ingiusto, la nave non era soccorribile: netto Antonio Tajani sulla solita polemica sollevata dalla sinistra e condita da fake news. Intervenuto ai microfoni del Tg4, il ministro degli Esteri ha spiegato che l'obiettivo è quello di fermare i trafficanti di esseri umani, definiti "assassini" senza troppi giri di parole: "Quando si caricano su una nave di venti metri 200 persone con il mare forza 8 o forza 9, vuol dire mandarli alla morte. La nave non era soccorribile perchè il mare era talmente forte che le motovedette non hanno potuto raggiungerla".

Tajani smonta le bufale della sinistra

Il dramma di Steccato di Cutro ha dominato il dibattito politico e non sono mancate le solite accuse strumentali nei confronti dell'esecutivo Meloni. Ribaltare le responsabilità è però sterile, ha rimarcato Tajani: "È inutile dare sempre la colpa alla Guardia costiera, alla Guardia di finanza o al governo, è inutile ribaltare le responsabilità. La responsabilità è del criminale" che traffica in esseri umani. Il titolare della Farnesina ha poi aggiunto sul punto: "Dare la colpa alle forze dell'ordine e alla Guardia costiera è ingiusto per quello che hanno fatto e per le migliaia di persone che hanno salvato in mare".

"Serve una linea di fermezza"