"Resterà al suo posto": Rocca conferma la fiducia a De Angelis

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato che non chiederà le dimissioni di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione della Regione Lazio, sulla strage di Bologna: " Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale in Regione ".

A innescare la polemica è stato un post Facebook di De Angelis: " So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza ". Il presidente della Lazio, quindi, ha proseguito: " So bene che, quanto affermato da Marcello De Angelis nei giorni scorsi in relazione alla strage di Bologna, ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt'oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale ". Rocca ha ribadito la sua vicinanza alle famiglie delle vittime dell'attentanto che sabato 2 agosto 1980 alle 10:25 ha sventrato la stazione di Bologna causando 80 vittime innocenti tra i passeggeri che attentendevano di salire sui treni che li avrebbero portati in vacanza.

" Il mio primo pensiero, in questi giorni, è andato ai familiari delle vittime di Bologna e a quanto una parola sbagliata possa riaprire ferite mai rimarginate. Un punto rilevante su cui ci siamo soffermati a lungo è quello, per me fondamentale, del rispetto delle sentenze ", ha proseguito il governatore del Lazio nella sua nota con la quale espone in modo chiaro la posizione da lui assunta in merito alle polemiche che sono nate a seguito delle dichiarazioni del responsabile della comunicazione.