"Non hai votato in Aula", "Bevi di meno". Lo scontro di fuoco Chaouki-Salvini del 2015

I due avversari politici si erano incontrati (o, per meglio dire, scontrati) soprattutto a distanza, tra accuse, attacchi reciproci ed esposti in tribunale. Eppure, il 30 giugno 2015 - nel pieno della polemiche su come il governo Renzi stava gestendo il tema dei migranti - Matteo Salvini e Khalid Chaouki danno vita a uno scontro televisivo incandescente a più riprese. Se il primo ne ha fatta di strada politico-istituzionale, soprattutto dopo essere diventato segretario della Lega, il secondo è stato un deputato del Partito Democratico che ha avuto mediaticamente il proprio apice proprio nella legislatura 2013-2018 e che, appena due mesi prima, era stato dialetticamente asfaltato da Luca Zaia sull'accoglienza dei richiedenti asilo a "La Gabbia" di Gianluigi Paragone.

Tutto esplode negli studi di "In Onda Estate", il talk show di approfondimento politico su La7 condotto dallo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle insieme a Francesca Barra. Il tema di quella puntata si basa sull'avanzata dell'Isis e del terrorismo islamico: argomento sul quale il parlamentare dem attacca il leader del Carroccio: " La Lega Nord a Bruxelles ha votato contro una mozione, votata a maggioranza, che chiedeva di cambiare il trattato di Dublino. E questo non ci aiuta ". " Ma basta cazzate – borbotta Salvini, in collegamento da Bruxelles nella circostanza –. Chiamate un'ambulanza ". Chaouki prosegue, imperterrito, il proprio intervento, al quale il segretario della Lega ribatte nuovamente: " Dopo avere sentito delle fesserie, va bene tutto… ". Ma viene interrotto dal deputato Pd che ricorda nuovamente il voto del Carroccio contro la mozione relativa al trattato di Dublino.