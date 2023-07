Quando Zaia mise a tacere il deputato del Pd

Nella sua attività politica pubblica Luca Zaia non ha praticamente mai dato segni particolari di escandescenze. Anzi: pur nelle differenze di pensiero, quasi tutti i suoi avversari hanno sempre riconosciuto una certa dose di moderazione al presidente della Regione Veneto. Fatto sta che anche lui è dovuto cascare in una delle tante risse televisive che hanno caratterizzato gli ultimi anni di dialettica politica nei vari talk show. E così, a farne le spese dal punto di vista mediatico, fu nell'aprile 2015 Khalid Chaouki: ora praticamente sparito dai radar politici, all'epoca era uno degli esponenti parlamentari del Partito Democratico che spesso frequentavano i ring del tubo catodico.

L'accusa (infondata) del dem

Il deputato del Pd, di origine marocchina si dimostra particolarmente esagitato nei confronti del governatore, che da lì a poco avrebbe vinto per la seconda volta le elezioni Regionali. Lo scontro tra i due avviene durante una puntata de La Gabbia, trasmissione di approfondimento in onda su La7 condotta da Gianluigi Paragone, dove si sta discutendo dell'immigrazione. " Non so se vi siete resi conto, ma lui ha le tasche piene di carte che gli hanno dato i suoi vertici ", esordisce Zaia a proposito dell'atteggiamento spavaldo che sta tenendo Chaouki mentre teneva in mano dei foglietti: " Sono verità queste, ti fanno male ma sono le verità ". E di quali verità stava parlando il dem? " Questi sono i fondi che vi siete intascato senza fare nulla ", esclama Chaouki. Il leghista non ci sta per niente e controbatte: " Adesso lo dici, adesso io pretendo che tu mi dica quali soldi abbiamo intascato ".

La replica netta di Zaia