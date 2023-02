"Non legalizzeremo mai la droga". Il governo fa piangere Fedez e J-Ax

Il Teatro Ariston è stato preso di nuovo come palco da cui lanciare messaggi alla politica. E, ancora una volta, Fedez non ha perso l'occasione per farlo. Dopo le polemiche scaturite per l'attacco choc diretto ad alcuni esponenti del governo nel corso della sua esibizione a bordo della Costa Smeralda, il rapper ieri ha cantato nelle serata delle cover in duetto con J-Ax e DJ Jad con un medley degli Articolo 31. Sulle note di "Ohi Maria" è arrivato l'invito a Giorgia Meloni a legalizzarla, ma ovviamente il governo non ha alcuna intenzione di seguire questo tipo di indicazioni.

Il governo lascia scontenti Fedez e J-Ax

Quello di ieri è stato un appello rivolto all'attuale presidente del Consiglio, che in realtà da sempre ha assunto una posizione del tutto contraria in merito alla legalizzazione della cannabis. " Giorgia, legalizzala! ", hanno cantato all'unisono Fedez e J-Ax. Ma per loro dispiacere è già arrivata una risposta che non guarda in faccia ai due e va dritto al punto: " Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga ". Parole chiare che non lasciano spazio alle esortazioni dei rapper.

A ribadire la rigida linea dell'esecutivo di centrodestra è stato Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo cui la cannabis è " una droga a tutti gli effetti " e rappresenta un pericolo in quanto è in grado di " provocare seri problemi a chi la consuma ". È altrettanto rischioso far passare il messaggio che si tratti di una sostanza innocua e che, tutto sommato, almeno una volta nella vita andrebbe provata come esperienza personale.

" Non regge nemmeno il discorso della sottrazione di un business alle mafie ", ha fatto notare Antoniozzi. A suo giudizio l'uso terapeutico che è già presente in medicina è un altro discorso, mentre è fondamentale far sì che il governo difenda " i giovani da queste sostanze che sono nocive ". A tal proposito Maurizio Gasparri di Forza Italia è tra i più impegnati in prima linea anche con le associazioni che si battono contro ogni dipendenza.

Il solito copione

L'appello di Fedez e J-Ax di certo non sorprende. Il copione contro il centrodestra è sempre il solito: pungolare alcuni esponenti dei partiti di maggioranza, creare scalpore con frasi o gesti a effetto e fare appelli strampalati su temi che sono assolutamente distanti dalle priorità degli italiani. Di certo il governo non perderà tempo nel farsi dettare l'agenda dai due rapper.