“Non si scusa”, “Un oltraggio”. Continua la campagna mediatica anti-Giambruno

L’opposizione, mediatica e parlamentare, ha già emesso la sua condanna personale: Andrea Giambruno, giornalista e compagno del premier Meloni, è già colpevole davanti all’opinione pubblica. O almeno, davanti a quella di sinistra. Le dichiarazioni del conduttore di Rete 4, finite al centro del dibattito politico nella giornata di ieri, sono un’arma perfetta da scagliare contro Giorgia Meloni e il governo di centro destra che presiede. I giornali ostili al governo, convocati per l’occasione, sono pronti a dare manforte all’asse Conte-Schlein. Il Fatto Quotidiano, insieme a La Repubblica e La Stampa, sono già scesi in campo.

Le dichiarazioni di Giambruno

Il modus operandi è ormai noto al grande pubblico: prendere le parole dell’avversario, estrapolarle dal discorso più ampio e, infine, lanciarle a piacere contro il politico di turno. Le dichiarazioni di Andrea Giambruno, in occasione della puntata di lunedì 18 maggio di “Diario del giorno” , sono finite sotto la lente d’ingrandimento della sinistra mediatica.

“Forse – ha spiegato il giornalista - dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti - non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo - ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi". Un suggerimento di buon senso che, come ha ripetuto lo stesso Giambruno, nulla aveva a che fare con gli episodi tragici ed estremi di Palermo e Caivano.

La campagna anti-Giambruno

Niente da fare. La macchina mediatica della sinistra, tra sparate social e attacchi politici, era già partita. Un mix di commenti fuori misura riassunti alla perfezione dai giornali di questa mattina. I quotidiani “progressisti”, al posto di reindirizzare il dibattito nei binari della moderazione, continuano a gettare benzina sul fuoco. A sferrare il primo colpo è ovviamente Il Fatto Quotidiano. Il titolo d’apertura è un attacco diretto al compagno di Meloni: “Giambruno non si scusa e inguaia Meloni a Caivano” . La logica paradossale è questa: la visita di Giorgia Meloni a Parco Verde, quartiere di Caivano e luogo del terribile stupro, viene surclassata dalle dichiarazioni del giornalista. “La premier – grida il Fatto a pagina 2 – domani sarà sul luogo e teme le domande” .