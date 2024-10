"Non si trova tra i primi 100". Il libro di Elly Schlein è un flop clamoroso

screen da Instagram / profilo Elly Schlein

Ascolta ora 00:00 00:00

Se come recita il titolo della sua ultima fatica letteraria Elly Schlein è “L’imprevista”, molto più prevedibili – e forse scontati – sono gli ultimi dati negativi che riguardano il suo volume. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un manifesto politico dai tratti autobiografici si è trasformato nei più classici dei flop letterari. Sommando i dati di Mondadori Store, gruppo Feltrinelli-Ibs e Amazon, minuziosamente scandagliati e analizzati da Libero, il risultato è una Caporetto per la segretaria dem e per il suo libro scritto insieme alla giornalista Susanna Turco.

I numeri offerti da Mondadori Store sono una doccia fredda per la giovane leader democratica. Nella settimana tra il 16 e il 22 settembre, solo nella risicata classifica dei saggi politici, il libro è sceso dalla settima alla decima posizione. Sempre per poi uscire definitivamente tra i primi dieci nella settimana successiva. Ma il dato più eclatante arriva nella giornata di ieri: il libro firmato Schlein non risulta tra i cento libri più venduti nella settimana. Un magro risultato per essere un volume uscito da poco e, soprattutto, per la firma della principale leader dell’opposizione nostrana. Lo stesso refrain possiamo ascoltarlo con i dati ufficiali di Amazon. La posizione nella classifica best-seller è altrettanto deludente: con il suo libro Schlein ottiene solo la 2.824esima posizione. Limitandoci ai testi politici, Elly la troviamo invece al 68esimo posto.

I numeri delle vendite pubblicati da Feltrinelli-Ibs non riservano buone notizie: “L’imprevista” non compare nell’elenco dei cento libri più venduti della settimana. Per scovarlo bisogna andare nella classifica dedicata alla categoria “Società, politica e comunicazione”, dove compare al 26esimo posto, scavalcato perfino dal volume del giornalista e conduttore Corrado Augias. Il paragone quasi naturale con l’ultimo libro firmato Giorgia Meloni è tanto importante quanto impietoso per Elly. Nel maggio 2021, in soli 10 giorni dall’uscita il libro della leader di FdI, secondo i dati Rizzoli, era balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana.

Nella top ten stilata da Nielsen il libro, sugli scaffali dall’11 di maggio, era infatti secondo in classifica con 100mila copie e 5 edizioni.

“Si parte a monetizzare – scriveva un altro - aspettiamo i balletti”