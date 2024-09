"Manco fosse Marx". Il nuovo libro della Schlein bersagliato sui social

screen da Instagram / profilo Elly Schlein

Dall’aspro dibattito parlamentare al confronto a distanza nelle librerie, il passo è brevissimo. Tra le due nuove figure di spicco del nuovo bipolarismo italiano, con Elly Schlein a sinistra del ring politico e Giorgia Meloni a destra, la sfida è continua. Dopo la recente pubblicazione della Versione di Giorgia, il libro-intervista firmato dal direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, ecco che arriva la nuova fatica letteraria di Elly Schlein.

A sinistra l’entusiasmo è già alle stelle. Il nuovo libro, infatti, potrebbe essere l’asso nella manica perfetto per sfidare il primo ministro del tanto odiato esecutivo di centrodestra. Ai più maliziosi, però, non sfugge la netta somiglianza con il libro firmato Meloni. La mossa editoriale annunciata dalla giovane leader dem, infatti, sarà un lungo dialogo con la giornalista Susanna Turco, penna progressista dell’Espresso. Insomma, una versione rossa della recente pubblicazione della leader di Fratelli d’Italia. Con il suo nuovo libro, dal titolo criptico “L'imprevista. Un'altra visione del futuro”, Schlein racconterà la sua storia umana e politica: l'infanzia, l'università, la chiamata della politica, le rotture, le scelte.

“In questi mesi ho attraversato il Paese da Sud a Nord, dalle 130 tappe per le europee al viaggio che stiamo facendo verso le aree interne, per capire come ricucire il Paese nelle sue fratture e diseguaglianze” , esordisce la segretaria Pd sui social. Poi spiega: “Da questo viaggio è nato un dialogo con Susanna Turco che ripercorre anche il mio percorso di impegno di questi anni. È diventato un libro che uscirà nelle librerie il prossimo 10 settembre ”. Il libro, edito da Feltrinelli, continua la segretaria, “Nasce da un viaggio attraverso l’Italia, un viaggio di ricucitura della sinistra, di quella casa che stiamo cercando insieme di ricostruire. E’ l’occasione di raccontare le nostre battaglie e il mio impegno politico, le stesse battaglie che stiamo portando avanti per costruire un’alternativa per questo paese” .

Un messaggio promozionale che non ha convinto una grossa parte degli utenti dei principali social network. Sul profilo Instagram della leader democratica piovono critiche. “Ritirati”, scrive un follower. Altri, come spesso accade, evidenziano la distanza siderale tra le istanze della sinistra tradizionale con la nuova linea del Partito democratico: “In questo libro ci saranno cose di sinistra? – si chiede un utente - Perché ormai il Pd di sinistra non ha più niente…”. Una sentenza condivisa da molti altri ex elettori dem che, viste le ultime cronache del campo largo, implorano Schlein di non aprire il fronte progressista a Matteo Renzi e centristi. “No Renzi, ti farà cadere” , riassume perfettamente un utente.

Tra questi ultimi, forse la vecchia base elettorale del Nazareno, prevale l’ironia: “No grazie – risponde scherzosamente un utente – ho già la carta igienica” . E ancora, dello stesso tenore: “Grazie lo stesso, preferisco la fox in bagno” . C’è chi addirittura fa riferimento al libro sacro della sinistra marxista. “Neanche avesse scritto ‘Il Capitale”, incalza un utente. E ancora: “Si parte a monetizzare segretaria, aspettiamo i balletti” .

“Io suggerirei anche un viaggio verso i cantoni svizzeri!!!! Secondo me sarebbe più proficuo!!!!”

Altri ironizzano sulla cittadinanza svizzera della segretaria, lontana dalle fabbriche popolate dal suo partito., rilancia un follower su Instagram.