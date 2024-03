"Ogni anno 2mila agenti feriti". Ora la polizia chiede norme più severe

Da parte di una certa parte politica, che senza inutili diplomazie è quella si colloca a sinistra, c'è sempre stata una certa idiosincrasia nei confronti delle forze dell'ordine. O meglio, una forte antipatia verso tutto ciò che rappresenta lo Stato e il suo ordinamento. Ma livelli di astio come quelli che si stanno registrando in questo periodo storico, difficilmente si riscontrano nel passato, se non durante i bui anni Settanta. Un clima pericoloso contro il quale i sindacati di polizia ora si ribellano, stanchi di essere vessati, se non aggrediti, durante le manifestazioni e non solo. E senza la protezione politica della solita sinistra che, anzi, sostiene chi dileggia le divise. Stando ai dati forniti dal sindacato Coisp, infatti, sono oltre 2mila gli agenti che vengono feriti ogni anno durante i servizi di ordine pubblico e controllo del territorio.

Numeri enormi, che devono portare a una seria, condivisa e profonda riflessione su quali siano le ragioni che causano un così alto numero di feriti tra le forze dell'ordine. La percezione è che ci sia una certezza dell'impunità, che elimina qualunque freno inibitore, esponendo ulteriormente le divise alla violenza. Perché non ci sono solamente le manifestazioni a destare preoccupazioni. Anzi, quelle sono probabilmente l'evento durante le quali gli agenti subiscono meno danni. Ci sono per esempio, i servizi d'ordine allo stadio e non manca occasione in quei casi, come dimostrano i tre agenti feriti durante gli scontri per partita di serie B tra Venezia e Bari, quando tre agenti hanno riportato gravi lesioni, alcune delle quali frutto di bombe carta.