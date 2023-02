"Le Ong in mare fanno aumentare le partenze". La conferma degli 007

La tragedia di Cutro, in Calabria, ha reso ancora più evidente quel che Giorgia Meloni e il suo esecutivo sostengono fin dal loro insediamento: serve un'operazione di concerto con l'Europa nella gestione dell'immigrazione. L'intera struttura deve muoversi nella stessa direzione per eliminare il problema alla radice, prendendo in mano i flussi migratori, togliendoli dalla gestione degli scafisti, trafficanti di uomini e di morte. E mentre la sinistra alza la voce e cerca di creare la polemica strumentale per indebolire il governo, le istituzioni dello Stato si muovono per fornire risposte. " La questione migratoria è una sfida europea che richiede una risposta europea ", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi illustrando le linee programmatiche del suo Dicastero al Senato.

Ma è dalla nota del viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, e deputato FdI, Maria Teresa Bellucci, che emergono elementi ancora più significativi sul fenomeno migratorio in atto nel Mediterraneo: " La nostra intelligence certifica che la filiera dell'immigrazione illegale beneficia delle Ong per semplificare il proprio lavoro. Il supporto logistico delle Ong agli scafisti, che gestiscono il traffico dei migranti, rappresenta un elemento funzionale ad aumentare il numero delle partenze e abbassare la qualità delle imbarcazioni usate per la traversata ". Un'ennesima conferma del ruolo svolto, anche involontariamente, dalle Ong nel Mediterraneo, come abbiamo avuto modo di verificare anche leggendo i messaggi nei gruppi social dedicati al fenomeno migratorio e gestiti dai trafficanti.

Il viceministro, quindi, sottolinea che " i sodalizi criminali che gestiscono la rotta nel Mediterraneo - come affermato dalla relazione annuale dell'intelligence al Parlamento - possono giocare sempre più d'azzardo con la vita dei disperati poiché sanno di poter trovare - in caso di avarie - l'aiuto delle Ong presenti in mare ". Nel sottolineare che il fenomeno migratorio attuale non può essere considerato un fenomeno spontaneo ma conta su una radicata organizzazione che lo gestisce in ogni sua fase, che alimenta una filiera criminale sulla pelle dei disperati.