"Mostri coerenza....". Schlein "smascherata" al Pride di Roma

Forse, Elly Schlein si era illusa di fare l'ennesima passerella ideologica e buonista al Pride di Roma ma, ancora una volta, i suoi piani sono stati disattesi. Non è la prima volta che il segretario del Pd si convince che basti presenziare a un evento della parte che conta per essere automaticamente ben vista e ben voluta. Stavolta Schlein è stata smascherata per un provvedimento che Stefano Bonaccini ha fatto passare quando lei stessa era ancora vicepresidente della Regione Emilia Romagna e, in quanto tale, vien ritenuta direttamente responsabile dalla comunità Lgbtq.

" Con piacere accoglieremo la segretaria del Pd Schlein al Pride di Roma, ma le chiediamo di mostrare coerenza e di far abolire in Emilia Romagna, dove governa il Pd, la norma che discrimina le coppie gay con figli, unico caso in Italia approvata nel 2019 dalla maggioranza di Bonaccini ", ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito Gay Lgbt+. Una richiesta alla quale Schlein, ancora una volta, non ha dato risposte, preferendo voltarsi dall'altra parte. Anzi, a onor del vero ha parlato con i giornalisti ma come al solito ha ripetuto il monologo che già era pronto, incapace ancora una volta di restare sull'attualità. Ormai, anche chi l'ha eletta si rende conto di questo grande limite di Schlein, incapace di affrontare interviste che possono prevedere degli imprevisti o di replicare a domande che non siano state preventivamente concordate e preparate.