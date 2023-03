"Ora tutti insieme a lavoro". L'ultimo tweet di Bruno Astorre

La politica è sotto choc per la morte di Bruno Astorre, senatore del Pd trovato morto a Palazzo Cenci, dove si trovano gli uffici del Senato. Fonti parlamentari indicano il gesto spontaneo come causa del decesso ma le indagini sono ancora in corso e nel palazzo di piazza sant'Eustachio sono ora presenti gli agenti della polizia scientifica di Roma per effettuare i rilievi del caso. La morte improvvisa ha lasciato sgomenti tutti i parlamentari, di qualunque schieramento. L'ultima traccia social di Astorre risale allo scorso lunedì, quando l'esponente dem ha scritto un tweet per congratularsi con il nuovo segretario, Elly Schlein.

" Congratulazioni e buon lavoro a Elly Schlein, prima donna alla guida del Pd. Ora tutti a lavoro, insieme, per costruire una solida alternativa a questa destra di governo ", ha twittato alle 9.53 del 27 febbraio. Poi più nulla ma non era inusuale per lui essere incostante nelle pubblicazioni social. Bruno Astorre, infatti, non era uno politico che comunicava quotidianamente via social con i suoi seguaci. Il giorno precedente all'ultimo tweet, però, aveva voluto testimoniare l'affluenza ai gazebo del Pd per il voto al nuovo segretario: " Tanta gente in fila a Roma e in tutto il Lazio per scegliere il prossimo segretario del Pd. La nostra comunità risponde presente. Una bella gornata di festa e partecipazione. Grazie a tutti i militanti e i volontari impegnati nei gazebo ".

In questi minuti si susseguono i messaggi addolorati e sinceramente attoniti di tutti gli esponenti della politica, a partire da Giorgia Meloni. Da più parti, anche da quelle di diversa estrazione politica, Astorre viene definito "un amico". Nel giorno dell'anniversario della morte di David Sassoli, lo scorso 11 gennaio, il senatore del Pd scriveva: " È già passato un anno senza il tuo sorriso, senza la tua sagacia, la tua ferma convinzione che la politica si deve fare per passione, per amore, per fare il bene delle persone. Resti un faro per tutti noi amico mio ".

La procura di Roma ha aperto un fascicolo come atto dovuto e, come avviene in questi casi, è stato rubricato per istigazione al suicidio. Il pm di turno, Fabrizio Tucci, a breve effettuerà un sopralluogo negli uffici del palazzo. È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno.