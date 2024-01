Le "origini fasciste" del Movimento 5 Stelle

"Allarmi, Allarmi, Allarmi, i fascisti son tornati". La commemorazione di tre milianti del Fronte della Gioventù uccisi in via Acca Larentia alla fine degli anni '70 ha suscitato l'indignazione delle opposizioni. Soprattutto del M5S.

La celebrazione, accompagnata dal rito del 'presente', va avanti da decenni e sotto qualsiasi governo, ma la levata di scudi più importante è arrivata solo quest'anno perché al governo c'è Giorgia Meloni. Quando a Palazzo Chigi c'erano Gentiloni o Draghi l'onda di indignazione era stata in tono molto più contenuto. Detto questo, le proteste sul tema dell'antifascismo fanno parte del dna del Pd, ma il M5S ha addirittura presentato un esposto in procura.

Il “saluto romano” e l'intonazione del coro “presente”, secondo i grillini, violano il reato di apologia del fascismo "per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l'idoneità lesiva per l'ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi" . Una mossa più che legittima dal punto di vista di un partito come il M5S che ora si posiziona nel campo progressista, ma non è sempre stato così. No, non ci riferiamo al papà di Alessandro Di Battista che rivendicava orgogliosamente di essere fascista.

Andando più a ritroso nel tempo, potremmo ricordare di quando, nel lontano 2013, Beppe Grillo si era dovuto difendere dopo aver incontrato degli esponenti di Casa Pound. "Il tempo delle ideologie è finito. Il Movimento 5 Stelle non è fascista, non è di destra, né di sinistra. E’ sopra e oltre ogni tentativo di ghettizzare, di contrapporre, di mistificare ogni sua parola catalogandola a proprio uso e consumo", scriveva Grillo in un post intitolato: "Il M5S non è di destra né di sinistra". E pochi giorni dopo ribadiva: " il M5S non è un movimento ideologico, ma vuole ottenere la democrazia diretta. È un movimento al quale chiunque non sia iscritto a un partito e accetti il suo programma, può iscriversi. È ecumenico".