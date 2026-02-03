Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |Dopo il caso Askatasuna

Pacchetto sicurezza, slitta a giovedì il cdm

Si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio alle 17, secondo quanto si apprende, il prossimo Consiglio dei ministri. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza

Pacchetto sicurezza, slitta a giovedì il cdm
00:00 00:00

Il prossimo Consiglio dei ministri si terrà giovedì pomeriggio alle 17, secondo quanto si apprende. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza, come annunciato nei giorni scorsi dai principali esponenti di governo.

L'obiettivo delle forze di maggioranza è trovare la quadra con un provvedimento che, auspicabilmente condiviso anche dalle opposizioni, ponga un argine alle violenze di piazza, come quella di sabato scorso per protestare contro la chiusura del centro sociale di Torino Askatasuna,

Ieri l presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver visitato gli agenti rimasti feriti negli scontri, ha presieduto a palazzo Chigi una riunione di governo con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (in collegamento), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e Guido Crosetto (Difesa), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico.

Al termine del vertice, durato poco più di un’ora, il governo fa sapere che “in questa delicata fase, anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria dem Elly Schlein”, che ieri aveva sentito l’inquilina di palazzo Chigi perché “preoccupata dalle strumentalizzazioni” sui fatti di Torino, è necessario evitare divisioni. Meloni si appella quindi alle opposizioni chiedendo “una stretta collaborazione istituzionale”.

Dal governo viene dato mandato ai capigruppo di maggioranza di proporre a quelli di minoranza “la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni” in Parlamento di Piantedosi.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica