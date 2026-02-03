Pacchetto sicurezza, slitta a giovedì il cdm

Il prossimo Consiglio dei ministri si terrà giovedì pomeriggio alle 17, secondo quanto si apprende. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza, come annunciato nei giorni scorsi dai principali esponenti di governo.

L'obiettivo delle forze di maggioranza è trovare la quadra con un provvedimento che, auspicabilmente condiviso anche dalle opposizioni, ponga un argine alle violenze di piazza, come quella di sabato scorso per protestare contro la chiusura del centro sociale di Torino Askatasuna,

Ieri l presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver visitato gli agenti rimasti feriti negli scontri, ha presieduto a palazzo Chigi una riunione di governo con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (in collegamento), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e Guido Crosetto (Difesa), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico.

Al termine del vertice, durato poco più di un’ora, il governo fa sapere che “in questa delicata fase, anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria dem Elly Schlein”, che ieri aveva sentito l’inquilina di palazzo Chigi perché “preoccupata dalle strumentalizzazioni” sui fatti di Torino, è necessario evitare divisioni. Meloni si appella quindi alle opposizioni chiedendo “una stretta collaborazione istituzionale”.

Dal governo viene dato mandato ai capigruppo di maggioranza di proporre a quelli di minoranza “la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni” in Parlamento di Piantedosi.