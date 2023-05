"Un padre, un fratello, un amico". Le reazioni al video messaggio di Berlusconi

Grandi applausi e standing ovation per il video messaggio di Silvio Berlusconi in chiusura della convention di Milano. Una presenza, quella del Cavaliere, tanto attesa e sperata. Durante tutto questo mese di ricovero, i senior e tutti gli azzurri hanno sottolineato e ribadito che l'unica leadership possibile in Forza Italia sia proprio quella del Cavaliere, che non ha mai smesso di lavorare e di impegnarsi per il suo partito anche durante i giorni più difficili del ricovero.

" Era un rientro atteso. Incoraggia tutti i nostri quadri, i militanti, gli elettori ed è una indicazione che riguarda il futuro. È stata una giornata molto positiva. Un po' mi sono commosso ", ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e vicepremier, al termine del video messaggio del Cavaliere. Prendendo la parola subito dopo il video, il coordinatore ha detto: " Gli vogliamo bene come a un fratello, a un padre e a un grande amico. Speriamo di poterlo vedere quanto prima insieme a noi, per poterlo abbracciare fisicamente, come abbiamo fatto oggi idealmente ".

Durante la kermesse è intervenuto anche Maurizio Gasparri, uno degli storici esponenti azzurri, oggi vicepresidente del Senato: " Forza Italia c'è, la Forza dell'Italia c'è, Silvio Berlusconi c'è ". Quindi, ha aggiunto: " È stato un ottimo messaggio. Viste le condizioni e le sofferenze che il presidente ha affrontato in queste settimane è sorprendente, commovente e ricco di prospettive per il futuro ". Il messaggio, spiega Gasparri, " smentisce i profeti di sventura, perché ogni giorno qualcuno ci dipinge scenari apocalittici, ma Berlusconi resiste nonostante il tempo e nonostante tutto ".