Palermo, il 21 luglio un convegno di FdI per ricordare Paolo Borsellino

Il 21 luglio a Palermo si svolgerà "Parlate di Mafia", un convegno sul tema della criminalità organizzata siciliana dedicato al giudice Paolo Borsellino. L'incontro - organizzato da Fratelli d'Italia - è previsto per le 10:30, si terrà nella suggestiva cornice dell’Hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91.

Da sempre FDI ha a cuore la lotta alla mafia

L'importante evento - che si terrà proprio qualche giorno dopo il triste anniversario della strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio del 1992 - è stato organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di FdI con la collaborazione dell’ufficio studi del partito di via della Scrofa. " Un anno fa l’onorevole Sara Kelany - ha dichiarato soddisfatto Francesco Filini, responsabile dell’ufficio studi di Fratelli d’Italia durante la presentazione del convegno - ha immaginato, proprio in prossimità del 19 luglio, un momento di riflessione sulla mafia mettendo a sistema tutti i rapporti creati nella normale attività dell’ufficio studi con i rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni ed imprenditoriale”.

Un evento che verrà organizzato ogni anno a Palermo

Fratelli d'Italia si è da sempre occupato del tema della mafia. Il partito da anni si impegna - dentro e fuori dal Parlamento - a combattere la criminalità organizzata siciliana, anche attraverso l'organizzazione di convegni e giornate dedicate alle vittime di mafia. “Cosa ci direbbe oggi Paolo Borsellino?” - dice l'onorevole Sara Kelany - è la linea concettuale che governa tutti i panel dell’intera giornata di lavoro che si svolgerà, inoltre, al San Paolo hotel, luogo simbolo perché bene confiscato alla mafia”. Gli onorevoli di Fratelli d'Italia voglio rendere il convegno del 21 luglio un appuntamento fisso. "La mafia oggi si struttura in maniera molto - ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan - diversa rispetto a un trentennio fa e oggi assistiamo anche alla presenza delle mafie straniere. Per questo abbiamo la necessità di fare delle proposte in positivo poiché la mafia prospera dove lo Stato è assente e dobbiamo promuovere la cultura della legalità in ogni forma”.

Parlare di mafia a 360° per condannarla