Panico a sinistra: cosa dicono i sondaggi dopo due anni e mezzo di legislatura

Per la sinistra italiana non è affatto un buon periodo. Dagli interni alla politica estera passando per l'economia, le narrazioni catrastrofiste paventate dall'esercito rosso sono state smentite alla prova dei fatti. Gli ottimi dati sull'occupazione e il recente incremento del rating da parte di S&P sono solo due esempi di come la realtà zittisca i piagnistei. E pensare che con oggi sono passati esattamente due anni e sei mesi dall'insediamento della Camera e del Senato per la 19esima legislatura. Gli ultimi sondaggi sono una doccia gelata per le opposizioni.

Considerando che la durata ordinaria della legislatura è di 5 anni - salvo crisi di governo, scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate - siamo al giro di boa. Osservando i dati dell'ultima Supermedia dei sondaggi politici pubblicati da YouTrend/Agi emerge un dato inequivocabile: il centrodestra incassa ulteriori preferenze rispetto a due anni e mezzo fa e vola al 48,5% delle intenzioni di voto. Si tratta di un aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto al 43,8% delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Una lieve crescita si misura anche per il campo largo composto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra italiana, che passerebbe dal 38,1% al 40,4%. Ma su questo punto vanno fatte due precisazioni: innanzitutto non è questa la formazione che si è presentata all'ultima tornata elettorale, visto che la coalizione di centrosinistra era rappresentata da Pd, +Europa e Avs (e Impegno civico di Luigi Di Maio); inoltre va ricordato che l'ammucchiata rossa per il momento resta un'utopia a causa delle profonde divergenze che continuano a spaccare il fronte. Un colpo basso arriva per Azione, Italia Viva e +Europa: la somma scenderebbe dal 10,6% del 2022 al 7,8% di oggi; un calo del 2,8%.

Tra l'altro va considerato che un altro segnale positivo per il centrodestra era arrivato in occasione delle elezioni europee: a giugno 2024 la coalizione aveva incassato il 47,4% dei voti, potendo vantare un aumento del 3,6% rispetto al voto delle politiche. E adesso si attesterebbe al 48,5%. Un successo nettissimo per l'asse formato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi moderati.

I numeri da una parte confermano come gli italiani apprezzino le proposte, le linee e l'operato della maggioranza; dall'altra mettono a tacere le teorie strampalate di una sinistra convinta che sia finita la luna di miele tra il centrodestra e gli italiani.

