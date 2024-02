Paolo Truzzu, il sindaco che sogna la grande sfida in Sardegna

Tra tre giorni, nel momento dello spoglio delle schede, si vedrà se effettivamente ci sarà stato un testa a testa (come alcuni analisti "promettono" o "minacciano", a seconda dei punti di vista) oppure se invece il risultato si mostrerà più netto del previsto. Fatto sta che Paolo Truzzu è certamente uno dei protagonisti politici - anche a livello nazionale - dei giorni che andranno a cavallo tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Inutile nascondersi, infatti: l'appuntamento elettorale per il rinnovo del presidente e del Consiglio della Regione Sardegna avrà inevitabilmente un riflesso in un ambito che travalicherà i confini dell'isola, andando a influenzare - nel bene o nel male - il percorso da qua alle prossime elezioni europee di giugno. E il centrodestra unito non intende regalare a Pd e 5 Stelle alcun appiglio minimo di "riscatto" dopo le debacle ai seggi di tutto quest'ultimo anno e mezzo. Ecco quindi chi è il candidato governatore che Fratello d'Italia, Lega e Forza Italia stanno fortemente puntando per domenica 25 febbraio.

Cinquantuno anni, laureato in Scienze Politiche con 110 e lode, Paolo Truzzu ha alle spalle molteplici esperienze lavorative nel settore pubblico e privato. Nato a Cagliari il 25 luglio 1972, dopo l'università ha conseguito due master: uno in Sviluppo Economico per il Terziario e l'altro in Amministrazione e Territorio per Professionisti delle Amministrazioni Pubbliche. Nel 1999 diventa funzionario statale, cominciando a collaborare con il comune di Cagliari con il ruolo di rilevatore statistico in un censimento sulle attività produttive. Dal 2006 al 2011 è presidente della circoscrizione 5 del capoluogo sardo ((Monte Urpinu, Monte Mixi, Bonaria, La Palma, Sant'Elia, Quartiere del Sole, Poetto) e fa parte del consiglio di amministrazione del CTM - la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nell'area della città capoluogo - lavorando anche come docente di informatica per Olivetti e come consulente commerciale per Omnitel ed Energit. Lavora inoltre al Servizio appalti e contratti del Comune di Cagliari e poi all'assessorato regionale dell'Industria.

La passione per la politica da parte di Truzzu comincia in tempi non sospetti: il candidato presidente della Sardegna è stato infatti uno storico militante della destra fin dalla giovane età, diventando poi anche presidente del movimento universitario di Alleanza Nazionale. Il salto in Consiglio regionale arriverà nel 2014: dieci anni fa, infatti, viene eletto consigliere regionale - a sostegno del candidato presidente Ugo Cappellacci con Fratelli d'Italia - la formazione politica di Giorgia Meloni che era nata appena quattordici mesi prima - di cui nel 2018 diviene il primo capogruppo. Alle elezioni regionali in Sardegna del febbraio 2019 viene rieletto consigliere sempre nelle liste di Fdl, a sostegno questa volta del governatore eletto Christian Solinas. Pochissimi mesi dopo, ecco poi arrivare il grande successo nella sua Cagliari: il centrodestra lo sostiene unitariamente alle elezioni comunali di giugno di cinque anni fa dove, dopo otto anni consecutivi di amministrazione di centrosinistra, Paolo Truzzu riesce a imporsi a nuovo sindaco della città al primo turno (50,12%) dopo una testa a testa con la candidata avversaria Francesca Ghirra, beffata per solo 91 voti in più che sono andati oltre la soglia del ballottaggio. Oggi è uno dei vicepresidenti dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.