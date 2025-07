Parenzo spiazza la sinistra, lo schiaffo all'Anpi: "Non è più una cosa seria"

L'inatteso affondo di David Parenzo contro l'Anpi durante una diretta radiofonica ha creato qualche mal di pancia a sinistra: "Oggi non è più una cosa seria" , ha affermato il giornalista, scatenando un acceso dibattito in rete e sui principali social network. L'occasione è un intervento su Radio Atreju, dove il conduttore de La Zanzara era ospite per un confronto insieme a Giovanni Donzelli, deputato nonché responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia.

"Io ero presidente dei giovani dell'Anpi, quando l'Anpi però era una cosa seria, da ragazzo, al liceo" , spara Parenzo, lasciando inizialmente interdetto il rappresentante di FdI. "L'hai detto tu che non è più una cosa seria" , rimarca sorridendo Donzelli. "Puoi metterlo come titolo, ma non è più una cosa seria" , ribadisce il conduttore radiofonico. "Oggi no, perché interviene su ogni tipo di cosa" , cerca di spiegare, "per esempio se c'è il telefonino messo male 'Ah fascismo!', e se tu intervieni su tutto svuoti il tema dell'antifascismo che invece per me ha un valore primario e fondamentale".

Il giornalista cerca di spiegare le differenze rilevabili ad oggi per quanto concerne il ruolo assunto dall'associazione rispetto ai tempi in cui aveva dato il proprio personale contributo ad essa . "L'Anpi era l'associazione dei partigiani e quando io divenni il primo presidente a Padova dei giovani, noi ci occupavamo soltanto di memoria storica, da un punto di vista culturale e politico, e di resistenza" , precisa Parenzo. Oggi quella linea si è persa, e il conduttore tende a rimarcarlo con forza: "Non è che facevamo comunicati stampa sulle occupazioni delle fabbriche, sul conflitto tra Israele e Palestina, non è che applicavamo il concetto dell'antifascismo a ogni cosa del mondo" , aggiunge, "perché altrimenti facendo così lo svuoti" .

"Ecco perché dico che l'Anpi di oggi è semplicemente un'associazione formata da ex politici, ex

"ma per me è così".

parlamentari, che intervengono su ogni cosa al mondo, e questo ne svilisce il senso secondo me... qualcuno si inca**erà", considera Parenzo, ben consio delle conseguenze delle sue affermazioni,