Pd, Gentiloni apre a Renzi alla Festa dell'Unità ma viene fischiato

Clima tutt'altro che sereno all'interno della sinistra. Da settimane la leader Pd Elly Schlein è al lavoro per costruire un'accozzaglia in grado di competere con il centrodestra guidato da Giorgia Meloni, ma la tensione tra i leader è palpabile. Al centro della discussione c'è ancora una volta Matteo Renzi, disposto a tutto - ma veramente a tutto - per tornare a recitare un ruolo da protagonista in politica. Il leader di Iv è diventato il primo tifoso della Schlein dopo aver profetizzato sciagure e disgrazie, ma bisogna fare i conti con la contrarietà di Conte e soprattutto del popolo dem. Paolo Gentiloni ne sa qualcosa.

Protagonista alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia di un confronto con Gianni Riotta, il commissario europeo ha aperto all'ingresso di Italia Viva nell'alleanza di sinistra: ebbene, l'ex premier è stato contestato dalla platea con "buu" e fischi. "Abbiamo bisogno di una coalizione la più larga possibile per vincere le elezioni. Lo dico da osservatore esterno, ma fa molto bene il Pd e la sua segretaria Elly Schlein a lanciare un appello all'unità a tutte le forze di centrosinistra, sia quelle che si collocano spontaneamente nel centrosinistra, sia a Italia Viva che si ri-collocano nel centrosinistra" , le parole di Gentiloni che hanno mandato su tutte le furie gli elettori dem presenti all'evento.

Ma non solo. Nonostante il clima ostile, Gentiloni ha tenuto la barra dritta e ha continuato a difendere la sua posizione su Renzi: "Senza Italia Viva e Azione non vinciamo le elezioni" . Parole che hanno scatenato una nuova ondata di contestazione.

"Ai tempi delle Feste dell'Unità ti avrebbero già buttato fuori"

Necessario l'intervento di Riotta, che si è rivolto così a uno dei contestatori:. L'uomo in un secondo momento è stato accompagnato fuori, ma è innegabile che il dossier Renzi sia a dir poco scottante tra i compagni. E non potrebbe essere altrimenti.