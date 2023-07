"Un pensiero...", "Schlein non si dissocia?". È scontro su Carlo Giuliani

Un "mondo migliore" che passi attraverso l'istantanea di un giovane col passamontagna che scaglia un estintore contro dei giovani carabinieri? Non si sa se esattamente volesse essere questo il senso del messaggio postato dalla vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, ma il suo tweet ha scatenato diverse polemiche, che sono anche uscite dai confini dei social. Dopo una citazione di una canzone di Francesco Guccini, la dem ha scritto sul proprio profilo: " 22 anni dopo Genova 2001, con un pensiero per Carlo Giuliani. Perché un mondo migliore è ancora necessario ".

"Uscir di casa a vent'anni è quasi un obbligo, quasi un dovere" (F.Guccini - Piazza Alimonda).

22 anni dopo #Genova2001, con un pensiero per #CarloGiuliani.

Perché un mondo migliore è ancora necessario. — Chiara Gribaudo (@chiaragribaudo) July 20, 2023

Il riferimento è quello che accadde a Genova, il 20 luglio 2001, quando la città venne messa a ferro e fuoco dagli antagonisti a causa dello svolgimento del G8 proprio nel capoluogo ligure. I manifestanti lo volevano impedire; a farne le spese furono poliziotti, carabinieri, uomini in divisa. Se sicuramente è giusto non esultare per una persona scomparsa, appare tuttavia altrettanto esagerato celebrare chi, imbracciando un'arma impropria, sapeva di potere uccidere un'altra persona che - legittimato a impugnare una pistola e spaventato a morte - ha risposto. Con tutta probabilità la Gribaudo, la deputata cuneese tra i fedelissimi interpreti del pensiero di Elly Schlein, ha oltrepassato il segno. Un po' come ha fatto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, per il quale Carlo Giuliani " vive per sempre ".

La replica alle parole della vicepresidente Pd

La "commemorazione" da parte dei più alti vertici del Pd non è di certo passata sotto silenzio, tantomeno indenne da critiche. La più dura è arrivata da Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia. " Il messaggio lanciato, a mezzo social, dalla vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo, è un'oscenità istituzionale, un elogio alla violenza che legittima la brutalità e la rivolta contro lo Stato ".