"Piazze sovrapponibili". Ghisleri smonta il campo largo di Schlein e Conte

Le manifestazioni di piazza, a rimorchio del Movimento 5 Stelle, sono diventate il pane quotidiano per Elly Schlein e il suo “tortellino magico”. Vite precarie, sanità pubblica, manifestazioni targate Cgil, salario minimo e difesa dei diritti Lgbtq. Ogni occasione è buona per assecondare Giuseppe Conte e il suo movimento massimalista a cinque stelle. L’obiettivo della Schlein “di piazza” è uno solo: tessere la tela del nuovo campo largo. Un’alleanza scarsa numericamente e disfunzionale politicamente. Alessandra Ghisleri, nota sondaggista, non ha dubbi: “Il problema è che le piazze di Schlein e Conte sono quasi sovrapponibili” .

I primi tre mesi di segreteria Schlein, a ben vedere, ne sono la riprova. Il tira e molla tra la leader dem e il numero uno pentastellato assomiglia perfettamente ad una competizione interna senza esclusione di colpi. Elly Schlein prova a inseguire il Movimento, Giuseppe Conte si allontana e marca le differenze tra i due partiti. L’elettorato a cui si rivolgono però è lo stesso, con pochissime e lievi differenze. Le istanze, massimaliste e radicali, sono le medesime. Le piattaforme politiche sono convergenti. E il risultato è davanti ai nostri occhi: la competizione interna è la diretta conseguenza di quanto detto in precedenza. Necessaria a Giuseppe Conte che prova così a dissanguare il Partito democratico. Funzionale a Elly Schlein che, in questo modo, prova a creare un’identità chiara e precisa di partito.

“Il problema – evidenzia Alessandra Ghisleri incalzata da Libero – è che le piazze di Schlein e Conte sono quasi sovrapponibili”. L’ipotesi campo largo, difficile sostenere il contrario, è oramai tramontata. Almeno fino al 2024, anno delle prossime elezioni europee: “Ora – sostiene Ghisleri – con le Europee, dato che il voto è proporzionale, Schlein si darà da fare per carpire più voti possibile proprio nell’area sinistra-sinistra”. La matassa delle alleanze tormenterà a lungo la segreteria dem : “Per Schlein – spiega la sondaggista – è complicatissimo tenere insieme tutto” . Il problema del Pd, aggiunge, è uno solo: “Mentre nel centrodestra si conoscono i perimetri delle alleanze, da loro le maggioranze sono più facilmente modificabili”.