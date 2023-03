"Portateli in Italia". Ong e Boldrini in pressing sul barchino in Libia

C'è un barchino in difficoltà a pochi chilometri dalle coste libiche, in zona Sar libica. L'imbarcazione, poche ore dopo la sua partenza, ha incontrato condizioni di tempo avverso ed è stato intercettato dall'elicottero Sea-bird della ong Sea-Watch. Nonostante questa non sia in alcun modo una zona di competenza italiana, nonostante il Paese europeo geograficamente più vicino sia Malta e nonostante la carretta del mare, con a bordo poco meno di 50 persone, sia nei pressi delle coste nordafricane, da chi viene preteso l'intervento? Dall'Italia. Le Ong Alarm Phone e Sea-Watch, infatti, stanno facendo pressioni sul nostro Paese affinché mandi una sua nave. E a loro, immancabile, si è aggiunta Laura Boldrini.

The people in distress called us again this morning. More than 24 h after our initial alert to authorities, they’re exhausted and still out at sea, fighting the bad wind & weather conditions. We urge authorities to coordinate a rescue asap & bring the people to safety in #Italy! pic.twitter.com/jUd1DyySeF — Alarm Phone (@alarm_phone) March 12, 2023

" Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia! ", scrive Alarm Phone. Un messaggio che, se venisse letto per quello che vuole essere, smonta anni di propaganda delle Ong e della sinistra del nostro Paese. Infatti, l'organizzazione che si occupa di raccogliere i messaggi satellitari da parte dei migranti, che vengono dotati di un dispositivo di comunicazione dai trafficanti, non chiede che gli occupanti del barchino vengano portati in un Pos, un porto sicuro, o nel porto sicuro più vicino, come dicono le Ong quando viene loro indicato un porto di sbarco che non è quello a loro gradito.

Time is running out to rescue ~50 people on board this boat. The distress case is drifting in the high waves. A nearby merchant ship is not equipped for rescues and has been ordered by Italian authorities to wait for the sc. Libyan Coast Guard, but they do not come. pic.twitter.com/5VNPPbcKPk — Sea-Watch International (@seawatch_intl) March 11, 2023

Alarm Phone chiede esplicitamente, con tanto di esortazione sottolineata dal punto esclamativo, che le persone vengano portate in Italia. Quindi, ormai è acclarato ed è pacifico che l'Italia debba diventare l'hub di sbarco di tutti i migranti che decidono di mettersi in mare attraversare illegalmente i confini? Perché, in questo specifico caso, se non si considerano porti sicuri quelli del nord Africa, che comunque lo sono, ci sarebbe Malta prima dell'Italia. E in questa specifica situazione, considerando che si tratta di meno di 50 migranti, la narrazione della sinistra secondo la quale l'isola europea sia troppo piccola per farsi carico della mole di irregolari che, invece, sbarca in Italia, non regge. Le navi di Malta ci metterebbero molto meno rispetto a quelle italiane a raggiungere il punto in cui si trova il barchino.