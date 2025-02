Enzo Iacchetti attacca la Meloni. Ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla "presidente del coniglio" pronunciato da Elly Schlein in Aula alla "presidente dei bugiardi" il passo è tanto breve quanto scontato. La sinistra, ormai, ci ha preso gusto con i giochi di parole per insultare Giorgia Meloni e il governo che presiede. Questa volta ad arruolarsi nelle file dell'opposizione è una personalità apparentemente esterna alla gauche politica. Il comico Enzo Iacchetti, incalzato da Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata di È sempre carta bianca, accusa la premier e tira in ballo perfino Donald Trump.

Il siparietto sul primo ministro italiano comincia con le domande della conduttrice di Rete 4. “Di Giorgia Meloni che pensi?", incalza la Berlinguer. E Iacchetti scherza: “Di chi, chi è?" Da qui la replica di Bianca Berlinguer: "Di Giorgia Meloni, della Presidente del Consiglio". "Ah della presidente dei bugiardi!", la spara grossa il comico. Il motivo è presto detto: “Appena uno è indagato si dice che non è vero e resta al suo posto, uno viene condannato e resta al suo posto, è un governo che non è credibile ”. Tralasciando il giustizialismo più becero, Iacchetti non si limita ad attaccare Meloni. Tolti i panni dell’oppositore di sinistra, il comico critica anche la nuova amministrazione americana.

"Non vedo presidenti che mettono il casco e vanno in trincea, invece ci mandano i ragazzini. Una pace che viene fatta con le armi non è una pace"



Enzo Iacchetti è ospite a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/3fn7IP30WC — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) February 25, 2025

“Sono molto angosciato, non l'ho presa a scherzo. Quando uno diventa presidente degli Stati Uniti e si affianca all'uomo più ricco dell'universo e tutti e due sparano una caz...ta più grossa dell'altra, portandosi appresso i capi di stato di nazioni che la pensano più o meno alla stessa maniera, beh…. Io penso anche che il popolo americano non abbia avuto molta scelta nel giudicare tra i due pretendenti alle elezioni, certo hanno scelto proprio il peggiore” , spiega. Poi, a stretto giro, arriva la stoccata più offensiva agli elettori americani: “Forse anche loro sono ignorantotti in questo periodo. Perché non si può dire che si vuole un tavolo di pace, ma l'aggredito non lo voglio, voglio un tavolo di pace, ma l'Europa e Zelensky non contano più niente. Cos'è questa se non oligarchia totale?" .

“Enzino Iacchetti – esordisce - nuovo leader della sinistra, lo dico con il massimo rispetto. Iacchetti dice che Trump sostanzialmente è un coglione. Siete arrivati anche a questo!”.

Dichiarazioni forti che non passano inosservate e vengono criticate aspramente anche dadurante il tradizionale appuntamento con La Zanzara.