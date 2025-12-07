Pro Pal in Piazza della Scala, proteste anche per Ramy: “Carabinieri assassini”

Qualche centinaio di manifestanti si trova riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove a breve arriveranno istituzioni e autorità per assistere alla tradizionale Prima del Teatro dell’Opera prevista ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. La manifestazione è organizzata dai Cub, e sono presenti anche i lavoratori della cultura che hanno gridato slogan contro la neo direttrice della Fenice Beatrice Venezi.

Tanti gli slogan e gli striscioni pro Palestina e in solidarietà a Mohammed Shanin, l’imam di Torino colpito da un decreto di espulsione per un comizio in cui parlava del 7 ottobre.

Caso Ramy, i giovani palestinesi: “Pirati assassini” Una ragazza dei giovani palestinesi ha esortato la piazza a contestare i carabinieri del nucleo Radiomobile a cui è stato conferito stamane l’ambrogino d’oro, in polemica con il caso Ramy. Ha gridato: “Pirati, assassini”. Allo slogan ha fatto eco in piazza una decina di persone.

Hannoun, con presidi e boicottaggi denunceremo sempre Israele In piazza della Scala si è collegato telefonicamente Mohammed Hannoun, il presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, colpito da un foglio di via dopo le sue dichiarazioni a un corteo per la Palestina a ottobre. "Vogliono spaventarci con leggi razzisti, equiparando l'antisemitismo all'anti sionismo, ma noi non siamo anti semiti, anzi lo condanniamo, siamo antisionisti". "Con presidi e boicottaggio continueremo a denunciare Israele e tutti coloro che lo difendono e inviano armi. Sempre saremo per una Palestina libera".

Un altro slogan è “Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza”. E “”, “Israele assassini, giù le mani dai bambini”. “Libertà per Shanin- un altro striscione - ora e sempre resistenza, la solidarietà alla Palestina non si processa”.