Prodi getta fango sulla Meloni: "Gli Usa la amano perché obbedisce"

Il Professore torna a parlare di politica ma, come spesso accade, l’ideologia prende il sopravvento sull’obiettività. In occasione della presentazione del suo nuovo libro, scritto a quattro mani con Massimo Giannini, l’ex premier Romano Prodi bacchetta solo a destra. Prima tira in ballo Giorgia Meloni e il Ventennio fascista e poi, a stretto giro, nel mirino finisce anche Donald Trump e la nuova amministrazione americana. In ultima istanza un grande classico del repertorio prodiano: l’assalto a Silvio Berlusconi e alla sua memoria.

Ma andiamo con ordine. La presentazione del nuovo saggio Il dovere della speranza è l’occasione perfetta per pungolare il governo Meloni. In primis, sul rapporto solido tra l’esecutivo italiano e l’amministrazione Usa. "Perché l’establishment americano adora Meloni? Perché obbedisce. Gli ex fascisti per far dimenticare che sono ex fascisti ne fanno di tutti i colori ", attacca Prodi. Una sola frase per un duplice insulto: il primo alla leader di FdI, dipinta ancora come un’ex fascista, e il secondo all’intera compagine di governo costretta a “obbedire” alle volontà americane.

Ma non basta. Per rimanere oltreoceano ribadisce: "L’America è stata sempre divisa ma funzionava l’ascensore sociale, ora non funziona più. E c’è una grande divisione tra colti e incolti. Dentro l’università erano tutti per Harris ma fuori tutto per Trump. L’accoppiata Trump-Musk ha saputo creare un sogno americano per il futuro, cosa che l’Europa non riesce a fare. Il problema in Europa è andare d’accordo e creare un sogno o ameno una prospettiva. Divisi scivoliamo nel nulla e Trump dividerà tutto fetta per fetta e se ci riesce non conteremo più nulla. Per questo serve l’esercito comune europeo, serva difesa comune, serve superare i veti ".

Ma il vero piatto forte, come spesso accade a Prodi, arriva quando si parla dell’eterno avversario Silvio Berlusconi. A domanda secca, Prodi è un fiume in piena. “Berlusconi è stato il maestro di Donald Trump?" , gli domandano. E il Professore senza esitare risponde: “Sì lo penso veramente, tutti i tipi di atteggiamenti sono molto simili”. Poi, però, la considerazione politica esce dai binari della razionalità: “Io scherzosamente faccio questa considerazione: l’Italia è un piccolo Paese ma Mussolini è maestro di Hitler, Berlusconi di Trump, i 5 Stelle insegnano questo strano populismo e ora addirittura insegniamo i governi tecnici ai francesi" .

Stabilito questo parallelismo storico azzardato, Prodi se la

“Dopo questo può capitare di tutto, do un giudizio negativo. Spero che a me - ironizza - dedicheranno una rotonda così non si scoccia nessuno"

prende perfino con la decisione di intitolare l’ aeroporto di Malpensa a Berlusconi.