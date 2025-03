Il nervosismo di Prodi: ecco come ha reagito alla domanda della giornalista

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ma che cavolo mi chiede?". Romano Prodi, a margine della presentazione del libro Il dovere della speranza, sbotta con l'inviata del programma Quarta Repubblica che ha cercato di interpellarlo sulle frasi del Manifesto di Ventotene citate in Parlamento dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio" dice la giornalista di Retequattro avvicinandosi all'ex premier ed ex presidente della Commissione Europea che si è subito innervosito di fronte a questa domanda. "Io non ho mai detto una roba del genere in vita mia", ha aggiunto Prodi. La giornalista ha subito precisato: "È un passaggio nel Manifesto di Ventotene" e, a quel punto, Prodi, con tono sarcastico, ha replicato: «Lo so benissimo signora, non sono un bambino". L'ex premier e leader dell'Ulivo è, dunque, salito in cattedra e da 'professore' ha ricordato: "Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti...".

Prodi ha, poi, sbottato nuovamente chiedendo alla sua interlocutrice: "Cosa pensavano secondo lei, al trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?". La giornalista insiste: "Volevo sapere cosa ne pensava visto che era stato citato", ma Prodi pare proprio intenzionato a sfuggire dalla domanda e replica: "Allora le cito un verso di Maometto e lei mi dice cosa lei pensa di Maometto?". L'ex premier, infine, saluta la giornalista sentenziando: "Questo è far politica in modo volgare, scusi".

Prodi, dalle colonne del Corriere della Sera, era intervenuto sul tema in maniera più dettagliata spiegando che "gli autori del Manifesto non erano a Ventotene in vacanza, ma perché là deportati e confinati dal fascismo" e chiedendosi: "Che cosa potevano pensare in quel momento? Alla Magna Carta? Alle sottigliezze del bicameralismo?".

Secondo Prodi, i tre autori "erano alle prese con il dramma del presente e hanno tratteggiato un sogno per il futuro", mentre "De Gasperi si è invece mosso a guerra finita, con realismo politico". Prodi definisce "impressionante il gioco che fa Meloni e appare chiaro quanto sia pro Europa per possibile convenienza, ma non nell'anima".