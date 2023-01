"Incompatibile con l'istruzione". La stoccata di Valditara sul prof che nega la Shoah

La vicenda del professore negazionista dell'olocausto è già divenuta un caso politico. Arriva oggi la dura presa di posizione del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha annunciato di aver immediatamente provveduto ad avviare una verifica sul docente.

L'episodio, che ha visto protagonista un insegnante dell'Istituto superiore Curie-Sraffa di Milano, ha indignato tutto il mondo della politica, senza distinzioni di colore. Sulla questione Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Giuseppe Valditara si è però già attivato.

"Incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico"

Netta e chiara la posizione del ministro Valditara, che commentando la clamorosa vicenda ha preso le distanze dalle esternazioni del professore, chiedendo anche una relazione a riguardo. " Il negazionismo dell'Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ancor peggio nei luoghi deputati all'educazione dei giovani ", ha dichiarato il ministro. " Sulla vicenda del professore di un Itis milanese che ha interrotto una rappresentazione teatrale sulla Shoah, il Ministero, attraverso l'ufficio scolastico territoriale, si è subito attivato chiedendo una relazione sull'accaduto e sull'operato del docente ", ha aggiunto.

Lo choc a teatro

Ha fatto enorme scalpore quanto accaduto allo Spazio Teatro 89 dove, in occasione della Giornata della memoria, era in scena lo spettacolo teatrale Herr Doktor, incentrato sulla figura di Joseph Goebbels.

Nel corso della recitazione, mentre l'attrice Beatrice Marzorati stava elencando il numero delle vittime della Shoah, il professore si è alzato e ha cominciato a urlare tutto il suo dissenzo. " Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri ", sarebbero state le sue parole.

Sono stati i colleghi del professore a denunciare l'accaduto, e il dirigente scolastico ha presentato le sue scuse al teatro. Quanto accaduto, hanno dichiarato preside e corpo docenti, non ha nulla a che vedere con l'istituto.

Le reazioni

" Per me questo professore andrebbe licenziato domattina. La scuola pubblica non può accettare in cattedra chi nega la verità storica ", è stato il commento sui social di Matteo Renzi.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara non ha perso tempo. Una verifica nei confronti del docente è stata avviata immediatamente.