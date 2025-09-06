La propaganda francese, la Flotilla e D'Alema alla parata: ecco il podio dei peggiori

Questa settimana al terzo posto del podio dei peggiori abbiamo il governo francese capitanato dal premier François Bayrou che dal nulla si è messo ad accusare l’Italia di dumping fiscale. Nente di più falso, ovviamente. L'economia italiana, come ha spiegato anche Giorgia Meloni, risulta più attrattiva grazie alla stabilità politica assicurata dal governo. In realtà quella di Bayrou è soltanto una mossa di propaganda, il tentativo mal riuscito di spostare l'attenzione dalla profonda crisi economica e politica che sta attraversando la Francia. La prossima settimana sarà cruciale tra voto di fiducia al governo, pagella delle agenzie di rating e manifestazioni di piazza. Intanto i titoli di Stato transalpini sono già sotto attacco: le OAT hanno toccato i livelli più alti da quasi quindici anni. Se Parigi ha problemi interni, però, non può mettersi a scaricarli su di noi. Hanno sempre fatto così. Ma ora i nodi stanno venendo al pettine. E la grandeur di Macron, che sognava di manovrare l’Europa a suo piacimento, si sta sgretolando insieme al governo Bayrou e alla potenza economica della Francia.

Sul secondo gradino del podio troviamo la Flotilla. Non la X (Flotilla) Mas, non facciamo confusione. Stiamo parlando dell’insieme di barconi carichi di attivisti pro Palestina salpati alla volta di Gaza per portare aiuti umanitari. Iniziativa lodevole, per carità, se solo non fosse una messa in scena. Come al solito a sinistra viene tutto strumentalizzato. Compreso il dramma umanitario che si sta consumando nella Striscia di Gaza. Israele li ha avvertiti ("Verrete trattati come terroristi) ma loro continuano imperterriti la navigazione pronti a sfondare il blocco navale. Solo il mare mosso è riuscito a fermarli. Ma solo per poche ore. A bordo delle imbarcazioni ci sono anche quattro deputati italiani. Due sono del Pd, Arturo Scotto e Annalisa Corrado. Così, Elly Schlein ha scritto alla Meloni chiedendo di essere informata per la sicurezza dei suoi. Insomma, una provocazione bella e buona. Ma anche una missione ipocrita che avrebbe potuto essere evitata. Gli aiuti a Gaza non mancano. I governi, compreso il nostro, spediscono viveri quotidianamente. Certe passerelle non servono a nulla. Come non servono Greta Thunberg o il politico di turno in cerca di visibilità per far parlare di sé.

Al primo posto dei peggiori c'è l'ex premier Massimo D'Alema che ha partecipato alla Parata della Vittoria a Pechino. Una parata che è stata in primis una messaggio contro l'Occidente libero da parte di Xi Jinping. Una parata a cui hanno preso parte anche Vladimir Putin e Kim Jong-un. Eppure l'ex leader Ds, a favor di telecamera, ha dichiarato: "Viviamo un momento difficile nelle relazioni internazionali. Io spero che da Pechino venga un messaggio per la pace, per la cooperazione, per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli". Lascia senza parole vedere oggi D'Alema in piazza Tenanmen, piazza simbolo dell'oppressione comunista, in un momento storico in cui tanti popoli sacrificano quotidianamente la propria vita per poter vivere liberi dal giogo della dittatura.

E lascia anche senza parole l’indifferenza della sinistra che ogni giorno è sempre lì a puntare il dito contro le destre, accusandole di una deriva autoritaria che non esiste. Non stupisce poi se a Viterbo i giovani del Pd se ne escono con manifesti su cui si legge: "Tajani ci fai schifo". Sono forse questi i valori che la sinistra vuole trasmettere alle nuove generazioni?