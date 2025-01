Pupo, si esibirà in Russia. La cifra da capogiro: quanto gli danno

Ascolta ora 00:00 00:00

Pupo si esibirà in Russia per 4 milioni di rubli, pari a 35mila euro col cambio attuale. Il cantante toscano, secondo la testata Gazeta.ru, parteciperà a un evento aziendale in Russia in cambio di un elevato cachet e di una serie di benefit.

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, infatti, avrebbe chiesto al suo cliente di pagare un visto per sé e altre tre persone del suo team dal costo totale di 105mila rubli, ossia mille euro. Ma non solo. Il cliente dovrebbe sostenere anche le spese di viaggio che consistono in due biglietti di business class e due economy class e quattro pass VIP negli aeroporti di partenza e di arrivo. L'alloggio, ovviamente, sarà in un hotel a cinque stelle rispettivamente in una suite di lusso, una junior suite e due camere standard, mentre per quanto riguarda il vitto il cliente dovrà sborsare 10.500 rubli (100 euro) al giorno per i pasti del team. “Pupo ha inoltre richiesto uno spogliatoio con ingresso separato, sorvegliato da un servizio di sicurezza nelle vicinanze", si legge nell'articolo della testata russa che, poi, rivela anche le richieste per cibo e brevande: "whisky Chivas Regal, vino bianco e rosso secco di origine italiana, bibite, snack, frutta e verdura fresca, pane senza glutine, carne secca, salmone e prosciutto di Parma”.

Nel marzo 2024, il cantante si era esibito al teatro del Cremlino per registrare lo speciale Pupo and friend’s, ma non aveva fatto alcuna dichiarazione a favore del presidente Vladimir Putin. Pupo aveva semplicemente lanciato un appello a "non cedere all’ostilità che porta ad emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l’umanità". Pupo, intervistato dall'agenzia Tass, definì anche la sua Un amore grande un augurio affinché "torni l’amore tra popoli, specie tra i due popoli che stanno vivendo questo momento difficile" .

"chiudere le porte"

"gli artisti filo-russi".

La, però, dopo queste dichiarazioni, annullò il concerto che Pupo avrebbe dovuto tenere nel Paese baltico nell’aprile successivo. L'evento fu cancellato dagli organizzatori che avevano la necessità didel Paese a tutti