"Quanta gioia regalano…". Berlusconi presenta i nuovi cani di Arcore

Da sempre gli animali sono una grande passione di Silvio Berlusconi, che nella sua casa di Arcore ha di recente accolto dei nuovi amici a quattro zampe. A dare l'annuncio è stato lo stesso leader di Forza Italia, pubblicando sui suoi profili social una foto che lo ritrae circondato da diversi cani bianchi di taglia piccola. " Peter, Chou Chou, Dudù già li conoscete, abbiamo appena accolto in famiglia Drago e Lupo, i più piccolini! Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti ", ha scritto Silvio Berlusconi.

Il primo dei barboncini che è arrivato ad Arcore è stato Dudù, nato il 16 dicembre del 2012. Uno dei più famosi inquilini di villla San Martino ad Arcore è nato in una cascina della provincia di Pavia da Trilly, una barboncino di 8 anni senza pedigree. Un messaggio forte quello che Silvio Berlusconi, da sempre attento alla cura e alla preservazione anche dei cani meno fortunati, volle mandare in quell'occasione. Dopo Dudù arrivarono poi gli altri simpatici cani bianchi, che ora formano una nutrita tribù di ben 5 esemplari, che sono sempre al fianco del loro umano.

Non è raro vedere foto o video di Silvio Berlusconi che, anche in occasione di importanti incontri politici, è circondato dai suoi simpatici quattro zampe. Ma il Cavaliere non ha nemmeno mancato di parlare del suo amato Dudu e di Peter, suo figlio, nelle interviste, arrivando a dire, alcuni fa: " Dudù è vivo e imperante, è un gentiluomo cane. È da lui che deriva molta mia felicità quando riesco ad averlo vicino con suo figlio Peter. Mi seguono ovunque: sono intelligenti e capiscono molto di più di certi politici ".

Parole che fanno trapelare il profondo legame che lega Silvio Berlusconi e i suoi cani, molto spesso presenti anche nelle passeggiate che il premier faceva a Milanello e che ora si concede a Monzello, nel centro allenamenti del Monza, che proprio oggi ha sconfitto per 2-0 la Juventus nello Stadium di Torino, compiendo la rimonta in classifica.