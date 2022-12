"Qui c'è traffico organizzato, rivedere le norme": le parole di Salvini a Lampedusa

Dopo aver rivolto su Twitter un pensiero alla piccola bimba di tre anni morta al largo di Lampedusa assieme ad altri migranti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, si trova in visita sulla piccola isola siciliana da sempre meta di sbarchi e sull'orlo di continui collassi. Appena approdato è stato accolto nell'Area Marina protetta dal prefetto, Maria Rita Cocciufa, e dai vertici delle forze dell'ordine per fare il punto della situazione.

"Rivedere le norme"

Il leader della Lega ha specificato che nella nuova Manovra di Bilancio sono stati stanziati 850 mila euro per compensare, " almeno economicamente, le ricadute dell'hotspot sull'amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa". Dettosi felice e orgoglioso per trovarsi lì in visita in qualità di ministro, la stretta attualità ci dice che anche stanotte sono 161 i migranti salvati in mare e composto da persone provenienti da Siria, Pakistan, Etiopia, Bangladesh ed Egitto. " Più partenze significa più vittime, l'immigrazione va gestita e controllata ", aveva scritto su Twitter. La situazione, così com'è, non è più gestibile: Salvini ha infatti dichiarato che vanno riviste le norme " nate in passato " e che non possono essere compatibili con l'attualità quotidiana. " Qui siamo di fronte a un traffico organizzato su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i migranti. Che valgono in base all'età e alla nazionalità ", ha dichiarato alla presenza delle istituzioni.

"Parlare solo di cose belle"

Gli stessi migranti hanno riferito di aver pagato somme che corrispondono anche a tremila dollari etiopi per salpare e arrivare in Italiana. L'hotspot in questo momento ospita 254 persone ma la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro. In conferensta stampa, Salvini ha detto chiaramente che non è ammissibile " che le politiche migratorie vengano gestite da associazioni private ". A questo iter va messo un punto definitivo perché Lampedusa non sia sempre associata soltanto ai migranti sui barconi ma l'impegno per l'isola è che ne possa parlare soltanto " per le cose belle " alludendo a mare, turismo e sviluppo economico. I temi che riguardano le tragedie " vanno risolti a monte ".