Reddito di cittadinanza, Fratelli d'Italia: "Inchiesta parlamentare necessaria"

Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, ha annunciato la possibilità di una commissione d'inchiesta sui mancati controlli da parte di Pasquale Tridico sul reddito di cittadinanza che, spiega Foti, " nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario ". Per questa ragione, ha aggiunto capogruppo a Montecitorio del partito di Giorgia Meloni, " il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ritiene sempre più necessaria la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, limitando la responsabilità a Tridico per non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti" ".

Si è tornati a parlare di Reddito di cittadinanza dopo gli attacchi mossi in queste ultime ore contro il governo in merito alla sospensione del Rdc per i cittadini occupabili, così com'era stato annunciato tempo fa, per avviare le pratiche d'avviamento del nuovo sistema. " Ridicoli e strumentali gli attacchi di Conte e dei suoi figliocci alle modalità di comunicazione della sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza ai cittadini occupabili che lo hanno fino ad oggi percepito ", prosegue Foti che, proprio perché com'era strutturata la misura sono stati arrecati danni all'erario, chiede come FdI " al nuovo commissario dell'Inps di moltiplicare il suo attivismo nelle verifiche per scoprire chi non aveva alcun diritto a percepire il reddito di cittadinanza ".