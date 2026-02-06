Referendum Giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. E la data del voto rischia di slittare

Sul referendum della Giustizia arriva la svolta della Corte di Cassazione. Dopo una lunga camera di consiglio, fanno sapere fonti vicine agli Ermellini, l'Ufficio centrale ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. A proporlo erano stati i "volenterosi", giuristi coordinati dall'avvocato Carlo Guglielmi. Significa che anche la data del voto, fissata dal governo per il 22 e il 23 marzo, rischia di slittare: non è chiaro se l'esecutivo possa limitarsi a modificare il quesito, o se debba riconvocare le urne. Nel secondo casa, la data del voto potrebbe slittare ad aprile: serve infatti un anticipo tra i 50 e i 70 giorni. Dentro l'ordinanza si potrebbe forse trovare qualche indicazione in più, ma non è ancora stata depositata, ma la notizia è stata anticipata prima da Repubblica nella sua versione on line e poi anche dall'Ansa.

La decisione della Cassazione

I due quesiti differiscono per un aspetto: l’indicazione degli articoli della Costituzione – ben sette – modificati della riforma. Secondo la tesi dei giuristi, accolta dalla Cassazione, quell’indicazione è obbligatoria in base alla legge 352 del 1970 sul referendum. Il quesito originario recitava: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinarè approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?". Nella nuova formulazione, si aggiunge la frase: "con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?".

Ceccanti: "Non è detto che slitti"

Secondo l'esperto costituzionalista Stefano Ceccanti, interpellato dall'Ansa, però, la data del voto non dovrebbe variare. "Premettendo il fatto che bisogna aspettare il deposito dell'ordinanza della Cassazione, credo che la data del referendum non cambi: il referendum è già indetto per decreto, verrebbe solo aggiornato il quesito e non servirebbero altri decreti che ne posticiperebbero la data. Quindi il quesito cambia ma la data no. Attendiamo l'ordinanza. Non escluderei però che la questione potrebbe protrarsi qualora i promotori ritengano di chiedere di cambiare la data ricorrendo alla Consulta per conflitto di attribuzione.

Anche in quel caso penso che però il ricorso non verrebbe ammesso", le parole del docente di diritto pubblico comparato all'università 'La Sapienza di Roma ed ex parlamentare, in merito all'accoglimento del nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia.