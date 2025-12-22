Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere

Adesso è ufficiale: il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà in due giorni, ovvero domenica e lunedì. Per arrivare a confermare questa decisione dal punto di vista istituzionale il governo Meloni ha predisposto un decreto legge apposito intitolato "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026". L'approvazione definitiva è arrivata in occasione del Consiglio dei Ministri convocato nel tardo pomeriggio di oggi.

Il provvedimento riguarderà tutte le tornate elettorali del prossimo anno (comunali in primis, ma anche suppletive) e si è reso necessario in quanto la legge attualmente in vigore stabilisce che le operazioni di voto per i referendum avvengano nella sola giornata di domenica. La data esatta non è stata ancora determinata, ma tutto farebbe credere che la sua fissazione venga indicata nell'ultimo Cdm dell'anno solare 2025, previsto per lunedì 29 dicembre. La parola poi passerà al Presidente della Repubblica, che dovrà indire formalmente il referendum confermativo sulla riforma della giustizia voluto dal ministro Carlo Nordio.

A meno di clamorose novità, i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla norma costituzionale nella seconda metà del prossimo mese marzo, con un probabile "ballottaggio" tra o il 22-23 marzo oppure il 29-30 marzo. La maggioranza parlamentare di centrodestra, nelle proprie intenzioni, avrebbe voluto, anticipare la data. Ma i piani del governo potrebbero essere un po' scombussolati dopo che, venerdì 19 dicembre, quindici cittadini hanno depositato alla cancelleria della Corte di Cassazione un nuovo quesito relativo alla riforma annunciando la volontà di raccogliere le 500mila firme necessarie.

Sull'apposita piattaforma nazionale del ministero della Giustizia, "Referendum e iniziative popolari", è già infatti attiva la raccolta delle firme on line e i firmatari – ex magistrati, avvocati, un medico e alcuni docenti – hanno voluto così lanciare un appello ai comitati del No per chiedere sostegno nella raccolta delle

sottoscrizioni. Il quesito posto all’attenzione dei Supremi giudici si differenzia da quello che ha già ottenuto il via libera il 18 novembre scorso in quanto vengono elencate tutte le modifiche al dettato costituzionale.