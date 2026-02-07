Referendum sulla Giustizia, il governo conferma le date: si vota il 22 e 23 marzo

Nessun rinvio per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione nelle date già fissate del 22 e 23 marzo.La novità riguarda il contenuto del quesito, che verrà integrato con il riferimento agli articoli della Costituzione oggetto di modifica nell’ambito della riforma che introduce la separazione delle carriere.
