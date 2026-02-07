Leggi il settimanale
Interni |La decisione

Referendum sulla Giustizia, il governo conferma le date: si vota il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri mantiene il calendario della consultazione sulla riforma della Giustizia: nel quesito referendario saranno richiamati anche gli articoli della Costituzione interessati dalla separazione delle carriere

Referendum sulla Giustizia, il governo conferma le date: si vota il 22 e 23 marzo
Nessun rinvio per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione nelle date già fissate del 22 e 23 marzo.

La novità riguarda il contenuto del quesito, che verrà integrato con il riferimento agli articoli della Costituzione oggetto di modifica nell’ambito della riforma che introduce la separazione delle carriere.

Articolo in aggiornamento

