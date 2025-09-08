Regionali in Calabria, stangata contro Mimmo Lucano: "Incandidabile"

Le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza hanno dichiarato Domenico "Mimmo" Lucano incandidabile. L'ex sindaco di Riace, oggi eurodeputato eletto con Avs, è stato quindi depennato dalla lista del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per le prossime regionali in Calabria.

L'incandidabilità di Lucano è stata decretata, per via della legge Severino, a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia". I suoi avvocati, Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno già presentato ricorso alle Corti d'appello di Reggio Calabria e Catanzaro. Lucano era già stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco il primo luglio scorso dal Tribunale civile di Locri sempre a causa della condanna avuta per illeciti nella gestione dell'accoglienza di migranti a Riace. I giudici di Locri hanno sostenuto che Lucano fosse incandidabile alle comunali di Riace e questo ha determinato la sua decadenza da sindaco. I suoi avvocati ritengono, invece, che il falso reato di falso per cui è stato condannato non rientrasse tra i casi previsti dalla legge Severino.

"C'è un filo conduttore per me che inizia tanti anni fa, con la vicenda penale, che continua con la decadenza e con la legge Severino e che si conclude con l'epilogo di questi giorni per quanto riguarda la partecipazione alle regionali", ha detto Mimmo Lucano commentando la decisione odierna presa dalle Commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza- "Ovviamente - ha aggiunto - abbiamo fatto ricorso alla Corte d'Appello ma questa situazione un pò mi spegne l'entusiasmo.

In ogni caso continuerò a sostenere con fortissima convinzione la lista die il candidato a presidente della Regione Pasquale Tridico". Lucano ha poi concluso: "Mi sono speso per l'unità del centrosinistra e per gli ideali che Pasquale rappresenta. Per la prima volta siamo tutti uniti ed una speranza per la Calabria. Andiamo avanti comunque".