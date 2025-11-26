M5S al collasso: senza il Pd rischia zero seggi. E il campo largo perde terreno sul centrodestra

Cattive notizie per il Movimento Cinque Stelle. Nonostante la vittoria di Roberto Fico in Campania, i pentastellati hanno visto un'ulteriore perdita di consensi. In Veneto hanno racimolato appena il 2%, in Puglia il 7% e in Campania non hanno superato il 10%, nonostante esprimessero il candidato presidente. Ma non è tutto.
Secondo l'eleborazione fatta dall'Istituto Cattaneo, con queste percentuali, il M5S non eleggerebbe neanche un parlamentare nei collegi uninominali, a meno che il Pd non riserbi dei "collegi sicuri" ai loro candidati. Se, poi si analizzano i sondaggi, si vede che Il Movimento 5 stelle, invece, cala di mezzo punto (-0,5%) e si attesta all'11,3%. Questo è quanto sentenzia una rilevazione di Only Numbers (Alessandra Ghisleri) effettuata per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani dopo le elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto. Secondo questo sondaggio Fratelli d'Italia resta primo partito, con il 29,7%, seguito dal Pd che sale al 22,5%. Forza Italia, invece, arriva al 9,5%, mentre la Lega cresce di mezzo punto e arriva al 9%. Alleanza verdi e sinistra si attesta al 6,7% (+0,2%). Azione è al 3,3% (+0,4%)e Italia viva al 3,1% (+0,5%). Infine +Europa si ferma all'1,5% (-0,5%) mentre Noi moderati resta stabile allo 0,7%. In generale, il centrodestra è al 48,9% (+0,2%), mentre il campo largo al 45,1%.
Youtrend, invece, ha analizzato l'andamento del voto nelle sei Regioni in cui si è votato quest'autunno (Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia). Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e civiche di centrodestra hanno ottenuto il 46,8%; mentre il centrosinistra ha preso il 49,7%. "Sulla carta la situazione vedrebbe un leggero vantaggio del campo largo. Ma il quadro sembra cambiare se guardiamo alle precedenti elezioni e dunque ai trend", spiegano da Youtrend. E ancora: "Il 'campione' di Regioni andate al voto quest'anno non è pienamente rappresentativo del voto nazionale, ma tende semmai a favore del centrosinistra. Nelle stesse sei Regioni, infatti, alle Politiche del 2022 il centrodestra aveva raccolto il 42,7% dei voti e il campo largo il 51,4%. Alle Europee del 2024 il centrodestra si era fermato al 45,2% e il campo largo aveva fatto registrare il 50,9. Insomma, da uno scarto a favore del centrosinistra rispettivamente di 8,7 e 5,7 punti si passa a un divario di appena 2,9. Rispetto alle ultime elezioni politiche nazionali, insomma, il centrodestra regge meglio del centrosinistra.E guardando alle scorse Regionali? Allora il centrosinistra aveva avuto il 49,9 per cento, contro il 45,9 del centrodestra: uno scenario di fatto simile a quello attuale, che però è leggermente migliore per lo schieramento Meloni".