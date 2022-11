Renzi smaschera Conte su Ischia: "Folli scelte del 2018"

La tragedia di Ischia impone di mettere da parte le polemiche politiche e concentrare tutte le attenzioni sui soccorsi e sulla ricerca dei dispersi. In un secondo momento però, possibilmente non troppo lontano, bisognerà fare i conti con le scelte politiche. Che hanno un peso e un effetto determinante sugli eventi a livello nazionale. In questa direzione Matteo Renzi ha pungolato Giuseppe Conte, annunciando che a stretto giro verranno riportate a galla le scelte compiute nel passato dall'avvocato.

Renzi smaschera Conte

Il leader di Italia Viva ha affidato ai propri canali social il pensiero sulla frana che ha travolto le case a Casamicciola. Innanzitutto ha voluto ribadire la solidarietà alle famiglie, agli abitanti e ai soccoritori, oltre che " un pensiero commosso a questa terra così bella e così devastata ".

Il disastro di Ischia richiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione. Ma oggi innanzitutto diamo la solidarietà alle famiglie, agli abitanti ed ai soccorritori. Un pensiero commosso a questa terra così bella e così devastata — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 27, 2022

Renzi ha però annotato che il disastro di Ischia " richiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione ". Temi che verranno affrontati nei prossimi giorni. Si prospetta dunque un nuovo scontro a distanza tra l'ex sindaco di Firenze e Conte, da cui ci si aspetta un atto di difesa in seguito alle critiche emerse sulle decisioni intraprese dal suo governo e che sono state rivangate fin da subito.

“Il condono disintegra la vita delle persone”. @matteorenzi contro il condono #ischia di Conte 14.11.2018 pic.twitter.com/LhiMrkaDDj — annarita digiorgio (@ardigiorgio) November 27, 2022

Sul web sono tornati a circolare diversi video risalenti al 2018 in cui lo stesso Renzi denunciava i pericoli che potevano scaturire dalle scelte del governo gialloverde. In diverse occasioni aveva definito il condono " una schifezza, una vergogna totale " e aveva fatto notare che " di abusivismo si muore ". In quei giorni aveva voluto separare la polemica politica dalle questioni di merito: " Per la prima volta dopo tanti anni l'Italia torna a fare un condono edilizio. È una cosa che disintegra la vita delle persone. Chi sceglie il condono oggi si mette dalla parte dell'illegalità ".

Quel condono controverso

In queste ore stanno facendo molto discutere i provvedimenti su Ischia che portano la firma del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. A denunciare l'operato di quell'esecutivo è stato anche Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, in riferimento al decreto su Genova risalente al 2018: " Fu prevista una sanatoria edilizia che ha consentito di definire pratiche per nuovi condoni nell'isola di Ischia pendenti dagli anni Ottanta ".