Schlein e Anm in campo per difendere la magistrata immigrazionista

Schlein e Anm in campo per difendere la toga immigrazionista

La giudice Iolanda Apostolico ha lavorato rispettando le leggi: così l’Anm di Catania si schiera al fianco della toga pro migranti finita nella bufera. Apostolico, infatti, ha disapplicato il decreto Cutro del 10 marzo scorso ritenendolo contrario al diritto Ue, non convalidando i provvedimenti di trattenimento in un Cpr emessi dal questore di Ragusa nei confronti di tre cittadini tunisini richiedenti asilo. Una decisione che ha infiammato il dibattito politico: il premier Meloni si è detto “basito” dalla scelta della giudice, che rischia di “favorire l’immigrazione illegale” . L’associazione dei magistrati siciliana non ci sta.

"L'Anm di Catania esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte. Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità" , le parole del presidente dell'Anm di Catania Alessandro Rizzo. "Quelle che abbiamo letto sono parole sbagliate per toni e contenuti e non sono consone ai rapporti tra magistratura ed esecutivo" , ha aggiunto Rizzo in riferimento alle dichiarazioni del premier Meloni, del ministro Salvini e del senatore azzurro Gasparri.

Rizzo ha tenuto a precisare che "la magistratura esamina i ricorsi anche contro provvedimenti dell'autorità amministrativa e li decide sulla base delle leggi": "Il fatto che una questione abbia significato politico è vicenda di tutti i giorni. La magistratura si occupa spesso di cose che hanno ricadute politiche, ma ciò non può legittimare la convinzione che dietro le decisioni dei giudici ci siano motivazioni politiche e che la magistratura faccia politica". Il presidente dell’Anm ha evidenziato sul punto: "Se la legge prevede che certi provvedimenti, come quelli relativi alla restrizione della libertà degli individui, sono contestabili significa che il magistrato è libero nella sua determinazione di convalidarli o meno. Oppure pensiamo che le decisioni debbano essere tutte a senso unico? Spingere su toni così aggressivi è fuori luogo e ci allontana dai reali problemi della giustizia" .