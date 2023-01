Resta il bonus benzina: chi può avere 200 euro e come

Il bonus benzina, introdotto lo scorso marzo, è stato prorogato per tutto il 2023. Tra le misure del decreto trasparenza dei prezzi sui carburanti varato lo scorso 10 gennaio dal Consiglio dei ministri è stata aggiunto anche il prolungamento del bonus benzina per tutto il 2023.

Ad annunciarlo è stato Palazzo Chigi con una nota: " Il Consiglio dei ministri è intervenuto per approvare alcune modifiche al decreto-legge, già deliberato nella riunione del 10 gennaio, relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti ". Si tratta di uno sconto del valore di 200 euro che i datori di lavoro offrono ai propri dipendenti. Inoltre, l'incentivo economico non concorre alla formazione del reddito dell'impiegato che lo riceve. Inizialmente sarebbe dovuto durare fino a fine marzo ma alla luce dell'ultimo aumento dei prezzi della benzina il governo ha deciso di prorogarlo fino al 31 dicembre 2023. Il fine è quello di aiutare i lavoratori con un incentivo fornito su iniziativa delle aziende private e dei datori di lavoro.

A chi è destinato

Una importante specificazione da fare è che non c'è nessun obbligo di aderire all'iniziativa. Spetta all'azienda decidere se offrire o meno il bonus e a chi darlo. Anche in quest'ultimo caso, infatti, non c'è nessun obbligo di distribuirlo a tutti. Questo significa, come specifica l'Agenzia delle Entrate, che non si deve presentare alcuna domanda. Al contrario, se selezionato, il dipendente riceverà automaticamente l'incentivo.

Per ottenerlo, è bene sottolineare, che non esistono requisiti o limiti di reddito in cui è necessario rientrare. Questo perché, come spiegato precedentemente, la platea dei beneficiari, che può andare dal singolo dipendente a tutto lo staff, è scelta esclusivamente dal datore di lavoro. Anche il ruolo di ciascun lavoratore non è vincolante essendo il bonus rivolto potenzialmente a tutti: da coloro che hanno un contratto a tempo determinato fino ai lavoratori a progetto con tutte le categorie di mezzo come i part-time, gli apprendisti e gli stagisti.

Come viene erogato

Le modalità di distribuzione qualora un'impresa dovesse decidere di aderire sono due: il più classico, ossia, attraverso uno o più buoni carburante o come fringe benefits, ossia concessi sotto forma di beni e/o servizi dal datore di lavoro ai dipendenti. La soglia esentasse di quest'ultimi è di 258,23 euro.