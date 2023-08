Ride di gusto mentre si parla di carcere, figuraccia della senatrice grillina

Pessima caduta di stile da parte di una senatrice del Movimento Cinque Stelle nell'aula di Palazzo Madama. Mentre la sua collega di partito Vincenza Aloisio stava facendo un intervento sulla drammatica situazione delle carceri al termine della seduta del 2 agosto, la parlamentare grillina Dolores Bevilacqua ride in continuazione, cercando di trattenersi e mettendosi le mani davanti al volto per nasconderlo inutilmente. Risate di gusto che hanno contagiato anche Luca Pirondini, il parlamentare seduto che si era appena seduto accanto a lei.

Il precedente della grillina

Non è la prima volta che la senatrice Bevilacqua dimostra un atteggiamento non esattamente elegante nei confronti di un interlocutore mentre si sta parlando di un tema serio di discussione. Qualche settimana fa, ospite de L'aria che tira su La7, per esprimere la sua contrarietà nei confronti dell'intervento di Antonio Caprarica, gesticolava in continuazione. Il giornalista si era inalberato: " Abbia pazienza, senatrice, se io avessi fatto tutte le smorfie che sta facendo mentre parlava, avremmo dovuto chiudere tutto. Ascolti! ". " Sono colpevole di reato di smorfia ", replicò sorridendo Bevilacqua. " Ascolti con pazienza anche le critiche – ribattè Caprarica – Ma sa che anche lei è soggetta a critiche? Le è stato detto questo? Le è stato detto anche che una democrazia consiste proprio nell'ascoltare con attenzione le critiche e magari discernere anche qualcosa di positivo? Allora, ascolti fino alla fine e poi ne parliamo ".

Chi è Dolores Bevilacqua

Nata nel 1974 a Partinico, in provincia di Palermo, Dolores Bevilacqua si laurea in Giurisprudenza nel 2010 presso l'Università degli Studi del capoluogo siciliano. Una decina di anni prima si era iscritta all'albo dei promotori finanziari nel 1999 per poi cominciare a lavorare come produttrice assicurativa e docente di corsi di formazione per enti privati. Lavora successivamente come consulente specializzato in ambito assicurativo, nome anti-riciclaggio e tutela dei consumatori. Dal 2015 diventa anche giornalista sportiva per testate online e conduttrice di trasmissioni televisive sul Palermo Calcio.

Sposata e madre di una bambina, Bevilacqua si iscrive al Movimento Cinque Stelle nel 2012: era il periodo in cui di Beppe Grillo nuotava nello stretto di Messina per lanciare la volata ai pentastellati in vista delle elezioni regionali in Sicilia dove, pur non conquistando Palazzo dei Normanni, fece il boom di consensi. Dieci anni dopo la sua iscrizione nel M5s, alle elezioni amministrative del 2022 si candida come consigliere comunale di Palermo (città dove tutt'ora vive) ottenendo però appena 211 preferenze e non risultando eletta.

Sempre l'anno scorso, poi, si presenta alle "Parlamentarie" del Movimento per la selezione dei candidati in vista delle elezioni politiche anticipate del 25 settembre, venendo così selezionata per il collegio uninominale Sicilia-01 (Palermo: Quartiere 11-Settecannoli), dove ottiene il 34,09%: i suoi diretti sfidanti, Mario Barbuto del centrodestra (31,81%) e Antonino Terminelli del centrosinistra (18,40%) vengono battuti e Dolores Bevilacqua viene quindi eletta senatrice.