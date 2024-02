"È bellicista": gli euro-grillini votano contro la risoluzione pro-Ucraina

Neanche il tempo di cercare di consolidare il cosiddetto "campo largo" insieme ai vari Schlein e Calenda - soprattutto dopo il successo "inebriante" in Sardegna - che subito il Movimento 5 Stelle certifica la propria lontananza in materia di politica estera con gli altri partiti del centrosinistra. Succede nella giornata di oggi a Strasburgo: in occasione infatti dell'assemblea plenaria odierna del Parlamento europeo, il partito grillino ha annunciato che "non sosterrà la risoluzione dopo due anni di guerra di aggressione della Russia all'Ucraina in voto oggi al Parlamento Europeo. Nel testo manca un invito all'apertura dei negoziati di pace e, per mettere fine al conflitto, l'unica opzione offerta resta quella bellicista ".

La posizione della delegazione pentastellata è quindi molto chiara riguardo al testo verrà votato questo pomeriggio. " Per noi - aggiungono - questo è inaccettabile, tanto più che i paragrafi 7, 10 e 11 della risoluzione rappresentano un invito alla corsa al riarmo e all'escalation della guerra: si auspica una fornitura continua, sostenuta e in costante aumento di tutti i tipi di armi convenzionali all'Ucraina ". Secondo i 5 Stelle si inviterebbero gli Stati membri " più recalcitranti a fornire sofisticati sistemi di difesa aerea, missili a lungo raggio, come i Taurus, Storm Shadow/Scalp e moderni aerei da combattimento. Infine, si sposa la proposta del Ppe di destinare all'acquisto di armi per l'Ucraina almeno lo 0,25% del Pil annuo, una spesa che nel caso dell'Italia porterebbe a nuovi tagli a sanità e istruzione ".